المنتخب الألماني يعود بانتصار ثمين في تصفيات المونديال

فرنسا تحصد فوزها الأول وإسبانيا تفلت من فخ جورجيا

العواصم ـ وكالات:

واصل المنتخب الألماني أداءه الجيد في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وحقق الفوز على مستضيفه المنتخب الروماني بهدف من دون رد اول امس في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة.

أحرز سيرج غنابري هدف فوز الماكينات الألمانية في الدقيقة 16 من زمن اللقاء الذي أقيم في العاصمة الرومانية بوخاريست.ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام أرمينيا التي واصلت انطلاقاتها المميزة وحققت فوزها الثاني على التوالي بتغلبها على ضيفتها أيسلندا بهدفين دون رد في إطار الجولة ذاتها.وافتتح تيغران بارسيغيان التسجيل لأرمينيا في الدقيقة 53 قبل أن يحرز خورين بايراميان الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي آخر مباريات الجولة ذاتها ضمن المجموعة العاشرة حقق منتخب مقدونيا الشمالية فوزاً عريضاً قوامه خمسة أهداف من دون رد على نظيره منتخب ليختنشتاين فتقدم الفريق إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام رومانيا.

وفي سياق اخر،.وعوّضت فرنسا حاملة اللقب تعثرها على أرضها في مستهل مشوارها بتعادلها مع أوكرانيا (1-1)، وذلك بفوزها الأحد في أستانا على مضيفتها كازخستان 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وبانتظار مباراتها الأربعاء ضد البوسنة والتي ستكون الأخيرة لها قبل خوض نهائيات كأس أوروبا المؤجلة لعام حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، ظهرت فرنسا بمستوى جيد الأحد في أستانا وتصدرت المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين امام اوكرانيا وفنلندا المتعادلتين بهدف لجونيور مورايش (80) مقابل هدف لتيمو بوكي (89 من ركلة جزاء).

وبدأ المدرب ديدييه ديشان اللقاء الأول للفرنسيين ضد كازخستان بتشكيلة مختلفة تماماً عن مباراة أوكرانيا، إذ أجرى تسعة تبديلات وأبرزها إشراك بول بوغبا أساسياً والإبقاء على هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، مانحاً الفرصة لأنتوني مارسيال وتوما ليمار وعثمان ديمبيليه لمساندة أنطوان غريزمان الذي حافظ على مركزه بعدما كان صاحب هدف مباراة الجولة الأولى.

وبحسب «أوبتا» للإحصاءات، شارك غريزمان في المباريات الـ46 الأخيرة لفرنسا وهو أمر لم يحققه أي لاعب منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن ديمبيليه شارك أساسيا للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين ونصف.

وأكرمت الدنمارك وفادة ضيفتها مولدافيا بثمانية أهداف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة وسجل كل من كاسبر دولبرغ (19 من ركلة جزاء و48) وميكيل دامشغارد (22 و29) ثنائية، وتناوب ينز سترايغر لارسن.

وعززت الدنمارك موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام النمسا التي قلبت تخلفها أمام مضيفتها جزر فارو بهدف لسوني رانيار ناتشتاد (19) إلى فوز بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها ألكسندر دراغوفيتش (30) وكريستوف بامغارتنر (77) وساشا كالادييتش(44).

وعاد المنتخب الإيطالي بفوز مستحق على مضيفه البلغاري 2-صفر في صوفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة .. وفرض المنتخب الإيطالي أفضليته على مجريات المباراة لكنه انتظر الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم تورينو أندريا بيلوتي من ركلة جزاء، فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس بلامن إيلييف.

وكاد بيلوتي يضيف الهدف الثاني من كرة ساقطة من داخل المنطقة عندما تلقاها من لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي من ركلة حرة في منتصف الملعب فارتدت من القائم الأيسر وتهيأت أمامه مجددا لكنه سددها قوية فوق الخشبات الثلاث(72).. وطمأن مانويل لوكاتيلي، بديل ستيفانو سنسي، أنصار المنتخب الإيطالي بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من داخل المنطقة لعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس إيلييف.

وهو الفوز الثاني على التوالي لإيطاليا بعد الأول على إيرلندا الشمالية بالنتيجة ذاتها الخميس فعززت موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام سويسرا الفائزة على ضيفتها ليتوانيا بهدف مبكر لجناح ليفربول الانكليزي شيردان شاكيري (2).

وأفلت المنتخب الإسباني لكرة القدم، بطل العالم عام 2010، من فخ مضيفه الجورجي، بقيادة مدربه الفرنسي ويلي سانيول، وقلب تخلفه إلى فوز قاتل 2-1 في تيبيليسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية .. وكاد مدرب إسبانيا لويس أنريكه يدفع ثمن إشراكه تشكيلة شابة بقيادة المخضرمين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، إذ خرج متخلفاً صفر-1 في الشوط الأول سجله خفيتشا كفاراتسيخيليا، قبل أن يتدارك الموقف مطلع الثاني بإجرائه ثلاثة تبديلات أعادت التوازن إلى «لا روخا» الذي نجح في إدراك التعادل بواسطة لاعب وسط مانشستر سيتي فيران توريس (56)، قبل أن يسجل البديل لاعب وسط لايبزيغ الألماني داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.