ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق أهمية رفع كفاءة إنتاج النفط

بحث مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

الصباح الجديد ـ متابعة:

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة السعودية في ذلك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع «الكاظمي»، امس الاول الأحد، بحسب وكالة أنباء السعودية «واس».

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

وفي سياق قريب، تراجعت أسعار النفط مع قيام فرق الإنقاذ بإعادة تعويم السفينة العملاقة التي كانت تغلق قناة السويس، و تأثير الإغلاق المتجدد على الطلب العالمي قبل اجتماع سياسة أوبك+.

ولا يزال النفط يستعد لإغلاق مكاسب ربع سنوية رابعة على التوالي هذا الأسبوع، مدعومة بقيود الإمدادات المستمرة التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، والتفاؤل بأن الطلب العالمي سيتوسع مع إطلاق لقاحات فيروس كورونا. لكن استمرار ثلاث خسائر أسبوعية لخامي برنت وغرب تكساس أدى إلى تراجع أداء الخام، مما أدى إلى تكهنات بأن أوبك + ستمتنع مرة أخرى عن تخفيف القيود عندما يجتمع الوزراء في الأول من أبريل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس لاستشارات الطاقة: «مع وجود حالة عدم اليقين في السويس وأوبك + و ضبابية للطلب، فقد نشهد تقلبات مزاجية كبيرة وتقلبات عالية خلال اليوم».

ونزل نفط برنت 2.38 دولار او ما يعادل 2.14 بالمئة إلى 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:21 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 1.46 دولار أو 2.38 بالمئة إلى 59.55 دولار للبرميل، تم تداول مربان لتسليم يونيو عند 62.09 دولار للبرميل في بورصة أبوظبي للعقود الآجلة.

تسببت الأزمة في قناة السويس في تراكم كبير للسفن على جانبي الممر المائي الحيوي، ودفعت بعض السفن إلى تجنب الازدحام من خلال اتخاذ المسار الأطول والأكثر تكلفة حول إفريقيا، وزادت أسعار الناقلات مما عزز تكلفة شحن الخام حول العالم.

على الرغم من التقدم المحرز في اللقاحات، لا يزال جائحة Covid-19 يمثل تحديًا. ارتفعت الحالات العالمية للأسبوع الخامس، مع عودة ظهور العديد من الدول الأوروبية. ستدخل مدينة بريسبان، ثالث أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، إغلاقًا لمدة ثلاثة أيام، بينما طلبت ولاية ماهاراشترا الهندية – التي تضم مومباي – من السلطات الاستعداد لإغلاق آخر إذا لم يتم قمع أي انتعاش في آسيا أيضًا، عادت العاصمة الفلبينية أيضًا تحت قيود صارمة.

وتحظى الأسعار ببعض الدعم من التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها سيحافظون على مستويات إنتاج منخفضة عندما يجتمعون هذا الأسبوع.