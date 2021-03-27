ومضة أمل الانسانية تفتتح فرعا جديدا في الدورة

فلاح الناصر

تختص مؤسسة ومضة أمل الخيرية لرعاية الأيتام بالجانب الإنساني، ولتوسيع أنشطتها افتتحت مؤخرا فرعا جديدا في منطقة الدورة / عرب جبور، بإدارة الناشطة المدنية نجاح حسن الجبوري، الحاصلة على شهادة بكالوريوس تقنيات الإعلان من كلية الفنون التطبيقية الجامعة التقنية الوسطى.

وذكرت الجبوري ان حفل افتتاح الفرع الجديد، شهد حضورا كبيرا لرجال الشرطة المجتمعية وجمع من الشخصيات العاملة في الميدان الإنساني، وتضيف “ان المهمة الجديدة تأتي ضمن الثقة التي كسبتها من عملها في الميدان الإنساني لسنوات طوال” وتقدمت بالشكر إلى مديرة مؤسسة ومضة أمل، شيماء الجواري، واكدت السعي إلى المساهمة بالتصدي لجائحة فايروس كورونا المتحور وتقديم سبل الوقاية والإرشاد لمواطني المنطقة، وكذلك البدء بتوزيع سلال غذائية للأسر المتعففة وتقديم المساعدات للأرامل والأيتام، مع أنشطة أخرى.

واوضحت انها تعمل مديرة لفرع مؤسسة ومضة أمل فرع الدورة/ عرب جبور، ومعها فريق يتكون من ستة أشخاص، “يعملون في حرص وانضباط كبيرين على اتمام المهمات بعد البدء بتوزيع السلال الغذائية على الاسر المتعففة وهنالك نشاطات عدة سيجري تنفيذها سيما مع قرب شهر رمضان المبارك”.

واشارت الجبوري إلى ان عملها في الميدان الإنساني لنحو عشر سنوات، اكسبها خبرات في إيجاد أرضية مناسبة للعمل الصحيح والمضي بعجلة التقدم نحو الأمام من خلال التنسيق مع الجهات الساندة والمؤسسات والدوائر بصورة رسمية لتنفيذ الأنشطة المختلفة.

كما تحدثت عن مشاركاتها في العديد من الورش والدورات التطويرية في مجال حقوق الانسان والمرأة، وحصلت على شهادات تقديرية اضافة الى انها كرمت بلقب أفضل شخصية إنسانية لعام 2020 في حفل أقيم في أربيل ضمن مجموعة من الشخصيات بحضور رسمي وشعبي، وحصلت على شهادة دولية، مبينة ان هذه الشهادة تعني لها الكثير.

تعمل الناشطة نجاح حسن الجبوري، اضافة الى عملها كناشطة ومديرة مؤسسة امل، مراسلة لوكالة الصحافة والإعلام الدولي، ومديرة تحرير صحيفة المستقبل الجديد، كما تهتم بتفعيل الجانب الإنساني على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلق العديد من الحملات والمناشدات لتقديم المساعدات العينية إلى الأسر التي تحتاج يد العون.