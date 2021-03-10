  • الجمعة , 12 مارس 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

بلاغة الامام الكاظم (ع)

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-1-

لقد لقي الائمة الهداة من اهل البيت عليهم ألوانا من الجور والاضطهاد من الحُكّام، ولكنّ الأمر لم يكن يقتصر على ذلك ، فقد كان بعض معاصريهم من الرجال يتعمدون الاساءة اليهم بالافعال والاقوال ، إمّا تقربا لحكّام عصرهم، وامّا عَنْ حقدٍ وضغائنَ تكشف عن نُصْبِهم وعداوتهم الشديدة للعترة الطاهرة من اهل بيت النبوة .

-2-

ومما جاء في سيرة الامام الكاظم (ع) – وهي سيرة موشّاة بالروائع من مكارم الاخلاق، وناصع المواقف، وعظيم المعارف والعلوم – انه توّجه يوما راكبا حماره الى الرشيد ،ولم تكن الزيارة الاّ محاولةً منه – روحي فداه – للحد من غلوائه المعلوم – فتلقاه حاجب الرشيد بالاكرام ،

وعجّل له بالأذن ،

وكان قد حضر في باب الرشيد رجل يُقال له ( نفيع الانصاري) – فسأل نفيعُ :

من هذا الشيخ ؟

فقيل له :

انه شيخُ آل ابي طالب ،

شيخُ آل محمد

هذا موسى بن جعفر

فقال نفيعُ :

ما رأيتُ أعجز من هؤلاء القوم ،

يفعلون هذا برجلُ يقدر ان يزيلُهم عن السرير .

أما إنْ خرج لأسونّه .

لقد استكثر هذا الغبيّ على الامام الكاظم (ع) أنْ يُستقبل بحفاوة بالغة وتقدير كبير، فقال ما قال انتصاراً للسلطة العباسية التي تعاديه

ولكنّ المهم :

انه كان يرى أنْ الامام الكاظم (ع) قادرٌ على الاطاحة بعروش الطغاة

وهذه شهادة من العدو بعظيم المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الامام الكاظم (ع) في الامة .

وقديما قيل : ( والفضلُ ما شهدتْ به الأعداءُ )

فَنُصِح الانصاري وقيل له :

لا تَفْعَلْ ،

فانّ هؤلاء أهل بيت قَلَّ ما تَعرّضَ لهم احدٌ في الخطاب الاّ وسموه في الجواب سمةً يبقى عارُها عليه مدى الدهر .

ولكنه أصرّ على الاساءة

وما إنْ خرج الامام الكاظم (ع) الاّ وأخذ نُفيع الانصاري بِلِجَام حِمَارِهِ وقال :

من أنتَ يا هذا ؟

قال الامام (ع) :

أنا ابن محمد حبيب الله، ابن اسماعيل ذبيح الله ، ابن ابراهيم خليل الله .

وان كنت تريد البلد :

فهو الذي فرض الله على المسلمين ، وعليك ان كنتَ منهم ، الحج اليه. وان كنت تريد المفاخرة :

فوالله ما رضي مشركو قومي مسلمي قومك أكفاءً لهم حتى قالوا :

يا محمد أخرج ايضاً أكفاءنا من قريش .

وان كنتَ تُريد الصيت والاسم :

فنحن الذين أمر الله بالصلاة علينا في الصلوات المفروضة تقول :

اللهم صل على محمد وآل محمد ،

فنحن آل محمد ،

خَلِّ عن الحمار

فخلى عنه ويده ترعد وانصرف مخزيا

راجع امالي المرتضى الغرر والدرر ج1 ص 275

ما أروع هذا الجواب الوافي الذي وضع فيه الامام الكاظم (ع) النقاط على الحروف وعرّف (نُفَعيْاً) بحقيقة الأبعاد التي انطوت عليها شخصيته العظيمة

ويلاحظ :

ان الامام الكاظم (ع) عَرَّضَ ضِمْنا بالهوية العقائدية لنُفيع الانصاري بقوله ( إنْ كنتَ منهم ) ذلك انَّ المبغض لآل محمد لا يصح منه الادعاء بالاسلام ،

وكيف يكون مسلماً مَنْ يعادي أبناء الرسول (ص) وأوصياءه ؟!

حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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