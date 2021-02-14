ارتفاع صادرات البلاد النفطية لاميركا صوب 114 الف برميل يوميا

متابعة ـ الصباح الجديد:

اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، امس الاحد، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 114 ألف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها «الصباح الجديد»، ان «متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5154 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 722 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5876 ملايين برميل يوميا».

واضافت ان «امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 114 الف برميل باليوم مرتفعة بمقدار 24 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ 90 ألف برميل».

واشارت الى ان «اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.730 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 446 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 336 ألف برميل يوميا ، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل 282 ألف برميل يوميا».

واشارت الى ان كمية الاستيرادات الامريكية من البرازيل بلغت بمعدل 141 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بلغت بمعدل 105 الف برميل يوميا

وقالت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، امس الاحد، إن إنتاج أعضاء المنظمة (13 عضوا)، ارتفع نحو 180 ألف برميل يوميا خلال كانون الثاني الماضي، وسط ارتفاع إمدادات النفط السعودية وإيران.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أن إنتاجها ارتفع إلى 25.496 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 25.315 مليون برميل يومياً في كانون الأول السابق له أي بزيادة بنحو 180 ألف برميل يوميا.

وحسب التقرير، رفعت 7 دول إنتاجها خلال الشهر الماضي بأرقام متفاوتة أبرزها السعودية (أكبر منتج للنفط في أوبك)، التي زادت إنتاجها بنحو 89 ألف برميل يوميا إلى 9.054 ملايين برميل، وزادت فنزويلا انتاجها بنحو 72 ألف برميل.

وأشار التقرير إلى أن ايران رفعت إنتاجها هي الاخرى بنحو 62 ألف برميل يوميا، بينما زادت الإمارات إنتاجها بنحو 36 ألف برميل يوميا، ثم الكويت 22 ألف برميل يوميا، والجزائر بنحو 8 آلاف برميل يوميا وانغولا بنحو 7 آلاف برميل يوميا.

في المقابل، خفضت 6 دول إنتاجها في مقدمتها ليبيا بنحو 51 ألف برميل يوميا، ثم ونيجيريا 31 ألف برميل يوميا، والعراق بنحو 13 ألف برميل، وغينيا الاستوائية 9 آلاف برميل يوميا، والغابون بنحو 8 آلاف برميل يوميا والكونغو بنحو الفين برميل يوميا.

وفي نيسان، توصلت مجموعة «أوبك+» إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران تم تمديدها حتى نهاية تموز.

ومطلع آب الحالي، وبدأ تخفيف التخفيض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية نيسان 2022.