التعادلات تفرض نفسها واليوم مباراتان في اختتام الجولة الثامنة عشرة للممتاز

تحديد مواعيد بدء بطولتي الرديف والناشئين

بغداد ـ الصباح الجديد:

فرضت التعادلات نفسها بقوة في مباريات امس التي اقيمت ضمن الجولة 18 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، اذ تعادل فريقا الكرخ والزوراء بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ، سجل لاهل الدار عمر عبد الرحمن وللزوراء مهند عبد الرحيم، وفي ملعب التاجي انتهت مباراة الحدود والطلبة بالتعادل 2ـ2، سجل للحدود عبد الله كوني 25 ومنار طه 78 وللطلبة وكاع رمضان 45 ومحمد جفال 67 من ركلة جزاء، وتعادل الديوانية وضيفه نفط الوسط من دون اهداف، في حين تعادل السماوة والقاسم بهدف لمثله، سجل للأول امجد سعد 45 وللثاني علي كريم 4.

وتستكمل اليوم الاربعاء مباريات الجولة ، باجراء مباراتين، في ملعب التاجي، يلعب الكهرباء امام النفط في الساعة 2 ظهرا، وفي ملعب الفيحاء تقام مباراة نفط البصرة والشرطة في الساعة الرابعة والربع عصرا.

ويواصل فريق الجوية صدارته للائحة الترتيب وله 38 نقطة بعد فوزه الثمين اول امس على فريق الميناء بهجدفين مقابل هدف واحد في النمباراة التي اقيمت بملعب الشعب الدولي وقادها الحكم الدولي علي صباح.

من جانب اخر، اجتمعت لجنة المسابقات، في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة، الدكتور حيدر عوفي، وأصدرت عددا من القرارات التي تخص تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وحددت اللجنة : انطلاق المرحلة الثانية/ الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز سيكون بتاريخ (١٩-٢).ويسمح لكل نادٍ مشارك في الدوري الممتاز والدرجة الاولى بإضافة خمسة لاعبين على الكشوفات خلال فترة الانتقالات.

من جانب اخر، عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اول امس، اجتماعا لمناقشة تقارير مشرفي المباريات للنظر في اعتراضات الأندية، إضافة الى مناقشة التجاوزات والإساءات التي حصلت في المباريات.

وقررت في الاجتماع اعتبار فريق ( بسماية ) خاسرا بنتيجة ( 0-3 ) امام فريق المحمودية، وذلك لمخالفته اللوائح والقوانين، استنادا لأحكام المادة الثامنة / اولا/ مسابقات، قرارا قابلا للاستئناف، على ان يرد مبلغ الاعتراض لفريق المحمودية بعد مرور سبعة ايام، او بعد مرور مصادقة لجنة الاستئناف عليه.

واعتبرت اللجنة فريق الزعيم خاسرا بنتيجة ( 0-3 ) امام فريق الصويرة، استنادا لأحكام المادة الثامنة / اولا/ مسابقات، قرارا قابل للاستئناف، وحرمان اللاعب (ضياء حسين عكار) اربع مباريات استنادا لأحكام المادة الثامنة / اولا/ مسابقات، قرارا غير قابل للاستئناف استنادا الى احكام المادة ( 128 ) انضباط، على ان يعاد مبلغ الاعتراض لنادي الصويرة.

وعاقبت مدرب فريق النجدة (بهاء كاظم) بحرمانه من مرافقة فريقه لثلاث مباريات استنادا الى احكام المادة ( 52 ) من لائحة الانضباط، وذلك لتجاوزه على الطاقم التحكيمي لمباراة فريقه النجدة امام الخطوط، قرارا غير قابل للاستئناف، استنادا الى احكام المادة ( 128 ) انضباط.

من جانب اخر، حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعيةل اتحاد الكرة المركزي، مواعيد انطلاق دوري الرديف والناشئين لمحافظة بغداد، وذلك في الاجتماع الذي عقد امس في مقر اتحاد الكرة بحضور ممثلي الاندية المشاركة، وقال رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي، ان دوري الرديف سينطلق يوم 18 شباط الجاري في حين ينطلق دوري الناشئين يوم 19 من الشهر ذاته، واضاف عوفي: اللجنة اكدت على الاندية المشاركة بضرورة جلب كشوفاتها مع تعهدات رئيس النادي والمدرين وتحديد الملاعب الخاصة بهم وكذلك الشهادة التدريبية فئة C فما فوق، وبعكسه لا يحق للنايد المشاركة في البطولات المذكورة وخلال موعد اقصاه يوم 14 شباط الجاري.