الطب البديل افضل علاج لبحة الصوت

الصباح الجديد – متابعة:

الكثير منا وبسبب مشكلات الحياة والضغوط النفسية والتي تتسبب بمشكلات تتعلق بالتعامل مع الابناء في البيت ومع الناس في العمل او الشارع بسبب الصراخ المبالغ به او التحدث بصوت عالي اما للتنبيه او كوسيلة للتعبير عن الغضب، ما يؤدي الى ارهاق الحنجرة وتغيير الصوت بسبب البحة او الحشرجة التي تتسبب لصاحبها بالاحراج عند التحدث الى الاخرين.

يصاحب البحة في الصوت، الشعور بالالم في الحنجرة واحيانا تتطور الحالة الى حدوث زوائد لحمية على الحنجرة تتطلب اجراء عملية لها. علاجات كثيرة اوجدها الطب لعلاج هذه المشكلة لكن وبما ان الناس في الآونة الاخيرة اتجهت الى الطب البديل لأكثر من سبب الاول توفر المواد في البيت او السوق وكذلك اسعارها افضل بكثير من الادوية الكيمياوية وايضا لأنها خالية من الاعراض الجانبية، فقد اوجد خبراء التغذية عدة طرق لعلاج بحة الصوت وتنقية الحنجرة من خلال مواد اغالبها موجود في كل بيت لاستعمالها عادة في الطبخ ومن ضمنها:

علاج بحة الصوت بالكركم: يلعب مسحوق الكركم دورًا كبيراً جدًا في علاج مشكلة بحة الصوت نتيجة الصراخ والتحدث بصوت عال، أو حتى الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد الشديدة. الكركم غني بالمواد والمركبات الكيميائية الطبيعية المضادة للالتهاب الذي يصيب الحنجرة، وبالتالي فيقوم بدوره في التخلص من مشكلة بحة الصوت بشكل طبيعي، وبأسرع وقت. جربوا طريقة مشروب الكركم من خلال وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، مع كوب من الحليب وملعقة من مسحوق القرفة، وملعقة من الزنجبيل المطحون. اخلطي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي واشربوه مرتان يوميًا.

علاج بحة الصوت بالهيل: الهيل المطحون من أبرز أنواع الأعشاب الطبيعية الفعالة في علاج مشكلة بحة الصوت. حيث يحتوي الحبهان أو الهيل المطحون على نسبة عالية جدا من الخصائص الطبيعية الفعالة في التخلص من الجراثيم والبكتيريا الضارة والفطريات السامة المسببة لالتهابات الحنجرة والمسببة لبحة الصوت. هذا إلى جانب دوره في ترطيب الأغشية المخاطية وعلاج البلغم المصاحب لبحة الصوت والصوت الأجش. يخلط ملعقة كبيرة من مسحوق الهيل المطحون، مع ملعقة كبيرة من العسل ويشرب يوميا، أو يمكن مضغ بذور الهيل مباشرة فهذا يساعد كثيرا على ترطيب الفم وتطهيره.

علاج بحة الصوت بالفلفل الأسود: من الأعشاب الطبيعية الأخرى التي تساعد على علاج بحة الصوت، بذور الفلفل الأسود. اذ يحتوي الفلفل الأسود على العديد من المواد والمركبات الكيميائية الطبيعية التي تعمل على علاج التهابات الحلق، واحتقان الحنجرة. فضلا عن دور الفلفل الأسود بقتل البكتيريا وتدمير الجراثيم التي تتراكم على الحلق مسببة الالتهاب. يخلط نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة من عصير الليمون في كوب من الماء الساخن وتناوليه مرتان يوميا. كما يمكنك مزج ربع ملعقة من الفلفل الأسود مع ملعقة صغيرة من الزبدة ويتم تناولها في الصباح.

علاج بحة الصوت بأوراق الريحان: ومن الطرق الطبيعية المنزلية والتي تندرج تحت قائمة الأعشاب الطبيعية المعالجة لبحة الصوت، عشبة أوراق الريحان. فمنذ القدم معروف أن أوراق الريحان العطرية من العلاجات الطبيعية الفعالة جدا في التخلص من مشكلة بحة الصوت، والتخلص تمامًا من إلتهابات الحنجرة واحتقان الحلق. يحتوي الريحان على نسبة عالية جدا من المركبات العطرية الكيميائية التي تفرض سيطرتها على الجراثيم والبكتيريا وتقوم بقتلها بشكل فعال وسريع. لذلك عليك بإضافة بعض الأوراق من الريحان إلى كوب من الماء الساخن الممزوج بالعسل والليمون، ويمكنكِ تناول هذا المشروب يوميًا حتى يجري التخلص تمامًا من بحة الصوت.

علاج بحة الصوت بالخردل: وتعد عشبة الخردل من أهم العلاجات الطبيعية العشبية التي تعالج مشكلة الصوت الأجش او بحة الصوت، لأنه يمنع التهابات الحنجرة أن تصل إلى الجهاز التنفسي العلوي، ويعد من المهدئات الطبيعية للأغشية المخاطية المحيطة بالحنجرة. كما يساعد الخردل على تخفيف التهابات الحلق بنسبة كبيرة، حيث يحتوي على عدة خصائص مضادة للجراثيم، تساعد على مكافحة العدوى و علاج التهاب الحنجرة الذي يعد واحدًا من أكثر الأسباب شيوعًا للصوت الأجش. يخلط مسحوق الخردل مع أوراق النعناع والقرفة في كوب من الماء الساخن ويضاف له ملعقة من العسل وعصير الليمون، ويشرب يوميا حتى يجري التخلص من بحة الصوت والصوت الأجش المزعج.