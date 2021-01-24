رئيس الجمهورية يصادق على اكثر من 340 حكم اعدام لإرهابيين بعد اكتسابها الدرجة القطعية

بغداد – الصباح الجديد:

اكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئيس برهم صالح على اكثر من 340 حكم اعدام اكتسبت الدرجة القطعية والتي كانت صدرت من المحاكم المختصة بالقضايا الارهابية والجنائية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله، إن الرئاسة صادقت على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية، مضيفا ان المراسيم الجمهورية اصدرت وفقا للدستور والقانون .

وجرت المصادقات بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل، وفقا للمصدر.

المصدر المسؤول لفت الى ان الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.

يشار الى ان كتلة صادقون النيابية تقدمـت امس بطلب موقع بأكثر من 70 نائبـا لرئاسة مجلس النواب، للتصويت على قرار يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام بحق “الارهابييـن” فـي السجـون.

تأتي هذه الدعوات بعدما شهدت العاصمة بغداد الخميس، انفجاراً مزدوجاً في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران، أسفر عن سقوط 32 شهيداً و110 جريحاً.

ومنذ مطلع عام 2020، زادت وتيرة هجمات تنظيم داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمـات بـين فتـرات متباينـة.

وتطلق القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات عسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في مختلف المحافظات، كانت اخرها عملية “ثأر الشهداء”، التي اطلقها جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، والتي اطاحت بعدد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في ثلاث محافظات عراقية، رداً على تفجيري ساحة الطيـران يـوم الخميـس.