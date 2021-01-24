اندية تنافس بقوة وإثارة ولا مجال للتعويض

في التجمع الثاني لدوري الكرة الطائرة

أحمد عبدالكريم حميد :

استطلعتْ صحيفة (الصباح الجديد) اراء لاعبي الأندية المشاركة في التجمع الثاني للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة. وقسمت لجنة المسابقات الأندية التي وصلت إلى هذه المرحلة على مجموعتين، ضمتْ احدى المجموعتين أندية: «الشرطة»، و»البيشمركة»، و»الحبانية»، و»الصناعة»، و»دوكان»، و»مصافي الشمال»، و»القاسم» ، بينما تكوَّنتْ المجموعة الأُخرى من أندية: «غاز الجنوب»، و»البحري»، و»اربيل»، و»حديثة»، و»بلد»، و»الجيش».

المرشح الاول

تحدَّث لاعب نادي «الشرطة» عمر أحمد حمودي، قائلاً: «فريقنا المرشح الأوَّل لتحقيق لقب الدوري في هذا الموسم. في الحقيقة، يبذل مُدرب فريقنا سلمان رزوقي والمِلاك التدريبي المساعد قصارى جهدهم من أجل إعداد اللاعبين لكل مباراة وان نكون في المستوى. حظوظنا كبيرة جدّاً في هذا الموسم ولا سيما ان فريقنا يضم لاعبين شباب وخبرة وهذا العامل الأساسي لنجاح الفريق. قدّمنا مستوى ممتازاً في تجمع السليمانية وشغلنا المرتبة الأوَّلى ونتطلع لمواصلة الصادرة واضافة لقب هذا الدوري لخزائن «القيثارة الخضراء».

ما زلنا في المنافسة

كما تحدث لاعب نادي «الصناعة» عبدالله مهدي، قائلاً: «مازلنا في المنافسة ونطمح لتقديم مستوى يليق بنا وبالنادي، حالياً نشغل المركز الرابع ويقدم مدرب فريقنا فاضل محسن والجهاز التدريبي جهداً كبيراً من أجل تحقيق النتائج المطلوبة وطموحنا الوصول إلى اعلى المراكز».

وتحدث لاعب نادي «غاز الجنوب» عمر علي أحمد، قائلاً: «الحمدُ لله، فريقنا منسجم ويقدم مستوى أكثر من رائع وافتتحنا التجمع الثاني بالفوز على نادي «حديثة». يقود فريقنا المدرب علاء خلف ويسعى بمعية الجهاز التدريبي لتحقيق اللقب في هذا الموسم. و»غاز الجنوب» يمتلك حظوظاً كبيرة لحصد اللقب، وإن شاء الله، نكون عند حسن ظن جماهير ومحبي النادي ونعتلي منصة التتويج».

نعاني الإصابات

واختتم الاستطلاع لاعب نادي «الحبانية» محمد عبد الجبار الدراجي: «الحمدُ لله، مشاركتنا جيّدة وحصلنا في التجمع الأوَّل على المركز الثالث على الرّغم من إصابة بعض لاعبينا. يسعى مدرب فريقنا ياسر سلمان ومساعده إسماعيل كردي لتحقيق نتائج مميزة في التجمع الثاني ومواصلة المشوار نحو المراكز المتقدمة، وإن شاء الله، طموحنا عالٍ في الوصول إلى دوري النخبة ونحتاج لفوزين في هذا التجمع وضمان بِطاقة التأهل ونتطلع لتحقيق نتيجة ملبية لطموحات جماهيرنا».