الوطني يبدأ وحداته التدريبية والازرق الكويتي يصل برا

لجنة وفد خليجي 25 تتابع المنشأت الرياضية

البصرة / وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية:

يصل الأثنين الوفد الخليجي الخاص بلجنة التفتيش وكتابة تقرير خاص عن تضييف العراق لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25، وكذلك يشهد الحضور وصول وفد منتخب الكويت لكرة القدم برا لغرض مواجهة منتخبنا الوطني في مباراة ودية مساء الاربعاء المقبل في ملعب جذع النخلة، وكان الوطني بدأ وحداته التدريبية بقيادة مدربه السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

اللمسات الاخيرة

قال رئيس الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة السيد اياد بنيان انه تم الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة بشأن الخطط الامنية واللوجستية التي بما فيها الاستعدادات لدخول الجمهور من عدمه والذي يبقى حسب مقررات خلية الازمة للبت فيه ولاعلاقة للاتحاد بهذا الموضوع وفيما يخص وفد الاتحادات الخليجية لتقرير احقية البصرة لاحتضان البطولة من عدمه، اكد بنيان انه سيكون لدى الوفد معايير خاصة بتقييم المنشات وجاهزية المدينة وبناها التحتية.

البصرة جاهزة

وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب الموسوي: اننا جاهزون لاستضافة المباريات الرسمية والبطولات الخليجية من عام 2017 من خلال توفير الامكانيات اللوجستية والفنية وكانت السنوات الماضية فرصة جيدة للارتقاء بالعمل، مبينا ان العراق نجح باستضافة بطولة الصداقة الاولى عام 2018 بحضور منتخبات قطر وسوريا والنسخة الثانية عام 2019 مع منتخبات الاردن وسوريا فضلا عن لقاء منتخبنا نظيره السعودية مبينا انه جرى تشكيل لجان تضم وزارة الشباب والرياضة والصحة والكهرباء وقيادة عمليات البصرة، فضلا عن العشرات من الشباب المتوطعين الذين ابدوا رغبته في التعاون معنا، متوقعا ان اللقاء الودي مع الازرق الكويتي سيكون بروفة ضمن الملف العراقي لاستضافة خليجي 25 وهو استحقاق ومطلب جماهيري، مشيرا الى ان المرافق الأخرى تم تهيئتها ابتداء من المنظومة الكهربائية والبوابات والمصاعد وان جميع الامور تم تامينها لانجاح الحدث الرياضي وتقديم صورة مشرفة عن قدرة العراق على تنظيم البطولات والمباريات الدولية.

وعن ضعف وغياب الانترنت في مكان جلوس الصحفيين في اغلب النشاطات التي احتضنها ملعب المدينة الرياضية، اوضح الموسوي انه جرى الاتفاق مع شركات متخصصة لغرض توفير الانترنيت بصورة جيدة في المقصورة ولاسيما لمكان جلوس الصحفيين من اجل التواصل مع مؤسساتهم الاعلامية وكذلك خصصنا مركزا اعلاميا توفر فيه جميع مستزلمات عمل الصحفيين وبالتالي نعكس صورة ايجابية عن ملاعبنا.

بعد جائحة كورونا تم استخدام بعض من منشآت وزارة الشباب للحجر الصحي هل اثر على عملكم !؟ اوضح الموسوي: ان المدينة الرياضية يوجد فيها ثمانية فنادق حديثة يضم كل فندق منها 64 غرفة وتم بنائها حسب المواصفات العالمية ولكننا لانستطيع استعمالها حاليا بسبب تخصيصها للحجر الصحي لمصابي جائحة كورونا، مبينا انه بعد زيادة نسبة الشفاء وان شاء الله سوف نعمل على تاثيث الفنادق وتحضيرها للاستحقاق الخليجي المقبل.

الوفد الاعلامي الكويتي

وقال الزميل يوسف فعل مدير الدائرة الإعلامية للهياة التطبيعية لاتحاد كرة القدم المركزي، ان الوفد الخليجي الخاص بلجنة التفتيش وكتابة تقرير خاص عن تضييف العراق لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25، سيصل مدينة البصرة اليوم الاثنين الموافق 25 كانون الثاني الجاري، ويضم 7 شخصيات، يبدأ عمل اللجنة بالكشف على المدينة الرياضية ومرافقها وملعب الميناء لان الاخير هو ضمن ملف تنظيم البطولة، واشار إلى ان المكتب الإعلامي ارسل الى اللجنة صور خاصة بملعب المدينة الرياضية وفيديو يخص ملعب الميناء اضافة إلى ملاعب التدريب.

وتابع فعل، ان وفد منتخب الكويت لكرة القدم سيصل برا في اليوم ذاته، وسيتخذ من فندق الشيراتون مقرا، مشيرا إلى حضور حمود فليطيح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية، ضمن الوفد، واوضح ان الوفد الإعلامي الكويتي يتألف من 5 صحفيين إلى جانب مصورين اثنين، واوضح فعل ان العراق سيلاقي شقيقه الكويتي وديا في تمام الساعة 6 من مساء يوم الاربعاء المقبل الموافق 27 الشهر الجاري في ملعب جذع النخلة، والمباراة سيقودها طاقم تحكيمي دولي من دولة قطر، وستكون هذه المباراة هي البروفة المهمة للحصول على بطاقة ضمان تنظيم العراق لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته الـ 25.

واشار إلى ان المدرب كاتانيتش استدعى اللاعب محمد داود بديلا للاعب علاء عبد الزهرة الذي ابعدته الإصابة عن المشاركة ضمن منتخبنا الوطني في اللقاء الودي، حيث بدأت تدريبات منتخبنا الوطني في ملعب جذع النخلة وسط تحضيرات واستعدادات مكثفة ومشتركة باشراف وزارة الشباب والرياضة والهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم والحكومة المحلية في محافظة البصرة وكذلك جهود الفرق التطوعية والاعلام. وفي شأن امكانية حضور الجمهور للمباراة الودية، قال ان القرار بيد خلية الازمة وهي صاحبة القرار في البت بالموضوع.

ملعب الميناء الاولمبي

واستطلعت بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأي ممثل حكومة البصرة المحلية معاون محافظ البصرة لشؤون الشباب والرياضة مهند السعد حول الجديد في ملف التحضير، حيث اكد ان كل الامور تجري بسلاسة، ففي جانب تحضير الفنادق لم نجد مشكلة تذكر فهناك الشيراتون ومناوي باشا وهيرازون وفنادق اخرى بقيت في حالة تأهب، فيما لو تطلب الامر الاستعانة بها، مضيفا كما :»انهينا متابعتنا للمستشفيات الاهلية الثلاث التي سبق واعلنا عن اتفاقنا معها لتكون ضمن جدول تفقد اللجنة الخليجية « لافتا الى ان :»الحكومة المحلية تواصل تقديم الجهود لتيسير الامور وبالتالي فان التفاؤل يبقى حاضر ونحن ننتظر بداية جولة الفريق الخليجي واقامة مباراة العراق والكويت، بشغف ملؤه الايجابية.

وعلي صعيد اكمال العمل بملعب الميناء الاولمبي اوضحت وزارة الشباب ان ملعب الميناء الاولمبي سعة 30 الف متفرج في مدينة البصرة وصل مرحلة مهمة من أعمال الإنهاءات، فضلاً عن الاعمال التكميلية الضرورية، بعد عودة الشركة المنفذة للعمل فيه مرة اخرى، بفضل تواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الدائرة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع، حيث اكد مدير المشروع المهندس علي التميمي تواصل وزير الشباب وحرصه على متابعة أدق تفاصيل العمل وتطوراته أسبوعيا، مشيرا إلى ان العمل يجري بواقع وحدتين صباحية ومسائية حتى ايام العطل الرسمية.

كما استطلعت بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية آراء بعض الوجوه البصرية، اذ ذكر الدكتور حيدر عوفي مسؤول لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة ان البصرة اكملت تقريبا كل متعلقاتها وانها باتت جاهزة لاستقبال الوفد الخليجي، مشيرا الى ان :»مباراة (جذع النخلة) الاربعاء ستضع النقاط على حروف قدرة البصرة على احتضان البطولة الخليجية بنسختها 25» شاطره الراي المدرب واللاعب الدولي السابق حسن مولى الذي عضد ما ذهب اليه عوفي بصدد قدرة البصرة على الاستضافة، مشددا على ان :»ملف المحافظة هذه المرة أمسى متكاملا» معربا عن تفاؤله بان :»يقف الأشقاء في اتحاد الخليج العربي لكرة القدم داعمين لرغبة العراق في ان تحتضن بصرته النسخة 25»

اللجنة المشتركة

من جانبها عقدت اللجنة المشتركة العليا اجتماعها الخاص بالتنسيق على اعلى المستويات في مقر المدينة الرياضية في البصرة برئاسة محافظ البصرة اسعد العيداني وحضور مستشار وزارة الشباب لشؤون الرياضة الدكتور حسن علي كريم ومدير عام دائرة الاقاليم طالب الموسوي و قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام ومدير شرطة البصرة اللواء عباس ناجي ومدير صحة البصرة عباس التميمي ومدراء الدوائر الخدمية الاخرى والمنافذ الحدودية من الجانب الخاص بالحكومة المحلية وحضره عن الهياة التطبيعية رئيسها اياد بنيان ، وامين السر محمد فرحان.

العيداني اكد خلال الاجتماع اكتمال التحضيرات بصورة نموذجية من الجوانب الامنية والصحية والخدمية، واستعرض تفصيلات مهمة عن واجبات الدوائر الخدمية في البصرة والجهد التطوعي لمديرية الشباب والرياضة والتنسيق المشترك مع وزارة الشباب والرياضة والوزير عدنان درجال الذي قال انه يملك اطلاعا وافيا عن جميع الاستعدادات التي نريد لها ان توصلنا الى النتيجة الابرز وهي الظفر بتنظيم بطولة خليجي 25 .