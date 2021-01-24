الاربعاء.. ماليزيا تضيف قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم

بمشاركة قياسية تبلغ 40 ناديا

العواصم ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الاربعاء المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور وتشهد البطولة مشاركة قياسية من ناحية عدد الفرق، خلال نسخة عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين، واحدة للشرق وأخرى للغرب، وتوسيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا من 32.

وجاءت أندية الهلال السعودي والدحيل والسد القطريان وبيرسبوليس الايراني والشارقة الإماراتي، في المستوى الأول من القرعة بمنطقة الغرب.وفي المستوى الثاني: النصر وأهلي جدة السعوديان وتراكتور الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي. وجاء المستوى الثالث كالآتي: الوحدات الأردني وباختاكور والاستقلال الأوزبكيان وجوا الهندي. أما المستوى الرابع فسيشمل الشرطة العراقي وباقي أندية الملحق.وعلى صعيد المباريات التأهيلية، حدد الاتحاد الآسيوي 4 مواجهات لأندية الغرب، وذلك في تاريخ 7 نيسان المقبل.ويلتقي الغرافة القطري مع أجمك الأوزبكي، والوحدة السعودي مع القوة الجوية العراقي، وفولاذ الإيراني مع العين الإماراتي، والوحدة الإماراتي مع الزوراء العراقي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو يوم 27 كانون الثاني 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد البطولتان مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، وتم توسيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا من 32.

في المقابل ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 ناديا، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وجوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق.

ويأمل نادي أولسان هيونداي المتوج حديثا في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توج باللقب عامي 2004 و2005.يشار إلى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن أنه قام ، بإطلاق مجموعة متنوعة ومثيرة من الشعارات والعلامات المرئية الخاصة ببطولات المنتخبات الوطنية، والتي تتضمن التصفيات الآسيوية وكأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عامًا، إلى جانب البطولتين الأهم للأندية، وهما دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد على موقعه، أنه سيتم عرض التصميمات الجديدة أمام الجماهير من خلال كافة المنصات في بطولات الاتحاد خلال السنوات المقبلة، سواء في ملاعب المباريات أو القنوات التلفزيونية أو قنوات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير محتوى حديث وجذاب للجماهير في كافة أرجاء القارة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي متعددة اللغات.

وأضاف أن الاتحاد سيعمل مع شركائه التجاريين على تجسيد روح هذه العلامات الجديدة من خلال مجموعة من الفعاليات التي من المخطط أن تستقطب الجماهير من كافة أرجاء القارة خلال السنوات المقبلة.

وجرى إعداد التصميمات الجديدة من خلال العمل المشترك بين الاتحاد الآسيوي وشريكه التجاري الحصري، على مدار 15 شهرًا، وذلك بعد التواصل مع أطراف اللعبة وإجراء دراسات مكثفة حول اهتمامات الجماهير في كافة أرجاء قارة آسيا، وبحيث جاءت التصميمات الجديدة معبرة عن روح هذه البطولات.

واستلهمت تصميمات بطولات المنتخبات الوطنية من ملاعب كرة القدم وألوان المنتخبات الوطنية في قارة آسيا، حيث تم التركيز على الأماكن التي شهدت تتويج أبطال آسيا، ودعم أفضل المنتخبات الوطنية وأهم الأبطال في القارة.وأشار الاتحاد إلى أنه من أجل تأكيد الترابط بين البطولات، فإن شعارات كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عاما، تتشارك في العناصر الأساسية للتصميم، كما تعرض هذه التصميمات الكؤوس الخاصة بكل بطولة.وأوضح أنه سيجرى تعديل هذه الشعارات في كل نسخة من هذه البطولات، بحيث تحمل عناصر محلية من الاتحاد الوطني المضيف.

ومن أجل تسليط الضوء على أهمية التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر، وقيمتها التجارية، فقد تم تخصيص شعار خاص بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، والذي ينطلق في النصف الثاني من عام 2021 لتحديد المنتخبات التي ستمثل قارة آسيا في كأس العالم.

أما بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية هائلة تقارب المليار مشجع أغلبهم من الشباب القادمين من أكبر مدن القارة، فقد حظيت بتصميم جديد لشعارها، والذي يعرض كأس البطولة إلى جانب عناصر تمثل منطقتي الغرب والشرق.وحظيت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بتصميم جديد للشعار، والذي يحمل 5 ألوان تعبر عن المناطق الجغرافية الخمس في القارة، عبر تصميم حديث ومميز.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي «نحن سعداء ببدء العام الجديد مع تصاميم وشعارات مميزة لجميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، حيث يعمل الاتحاد على جعل هذه البطولات أكثر جاذبية للجماهير وتأكيد مكانة هذه البطولات كأهم فعاليات كرة القدم في قارة آسيا».

وتابع «أنا واثق أن التصاميم الجديدة سيكون لها صدى كبير في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم، حيث أنني أتطلع لمشاهدتها عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية».