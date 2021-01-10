“عيون” يكرم القاص ميثم الخزرجي

متابعة الصباح الجديد:

اختتمت قبل ايام في المسرح الوطني ببغداد مهرجان عيون السنوي للإبداع العربي لسنة ٢٠٢٠ بدورته ب١٢ وحمل اسم الموسيقار (نصير شمه) وحضر حفل التكريم العديد من الشخصيات الثقافية والإعلامية من داخل العراق وخارجه وشهد المهرجان تكريم الكاتب والقاص النجفي ميثم الخزرجي من ضمن عدد من الادباء والفنانين والاعلامين العراقيين والعرب الذين اثروا المشهد الثقافي… ويذكر أن القاص الخزرجي عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقي وامين الشؤون الثقافية في نادي السرد التابع لاتحاد الادباء والكتاب فرع النجف اشترك في مهرجانات داخل وخارج القطر وفاز بعدة جوائز منها مسابقة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين عن مجموعته (بريد الالهة) وجائزة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي الكويتية بالتعاون مع اذاعة مونت كارلو بالإضافة الى جوائز في دور نشر عراقية وعربية… صدرت له: ١- بريد الالهة قصص قصيرة ٢- النزوح نحو الممكن قصص قصيرة ٣-محنة الرائي قصص قصيرة قيد الطبع .