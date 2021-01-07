صدور العدد السادس من مجلة السينمائي

بمثابرة وجهد مميز من الزميلين سعد نعمة وعبد العليم البنا، صدر العدد السادس من مجلة السينمائي، وتصدر الغلاف صورة للممثلة الشابة زهرة غندور، التي أدت العديد من الادوار المميزة في السينما العراقية وأخرها دورها في فلم بغداد في خيالي للمخرج سمير جمال الدين ، وتضمن العدد العديد من الدراسات والمقالات النقدية لكتاب عراقيين وعرب, وخصص ملف العدد للفنانة العراقية الرائدة هناء محمد.