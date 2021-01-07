  • الخميس , 7 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صدور العدد السادس من مجلة السينمائي

ملاحق
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بمثابرة وجهد مميز من الزميلين سعد نعمة وعبد العليم البنا، صدر العدد السادس من مجلة السينمائي، وتصدر الغلاف صورة للممثلة الشابة زهرة غندور، التي أدت العديد من الادوار المميزة في السينما العراقية وأخرها دورها في فلم بغداد في خيالي للمخرج سمير جمال الدين ، وتضمن العدد العديد من الدراسات والمقالات النقدية لكتاب عراقيين وعرب, وخصص ملف العدد للفنانة العراقية الرائدة هناء محمد.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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