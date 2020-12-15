عمل فني جديد يجمع بين لطيفة ووليد توفيق

الصباح الجديد

اعلنت الفنانة التونسية لطيفة اسباب تواجدها في الإمارات من ضمنها الإشراف على مسابقة “صوتِك” التي تعنى بتقديم تسهيلات لأصوات نسائية من شتى الدول العربية ليستطعن إثبات أنفسهن.

وحلت لطيفة ضيفة على مهرجان (ضيافة) حيث تم تكريمها، كما صورت خلال الأيام الأخيرة فيديو كليب في الصحراء”.

كما تقلت لطيفة دعوة من طبيب العلاج الطبيعي عادل الرجولة على مأدبة عشاء في دبي بحضور زياد حمزة مدير عام قطاعي الإذاعات والموسيقى في مجموعة MBC وقد فوجئت لطيفة بالنجم وليد توفيق الذي أهداها وردة معلقاً: “كل ورود العالم لا تكفيك حقك، فأنت نجمة من طراز رفيع وجميعنا نفتخر بك”، بدورها شكرته على مبادرته وقالت أنها ما زالت تتذكر النجاحات المشتركة التي جمعتهما في أكثر من مناسبة خلال شوطهما الفني، سيما الحلقة الخاصة من برنامجها “حكايات لطيفة” الذي استضافته فيها وكانت واحدة من أجمل الحلقات معلقة بالقول: “ما زلت أذكر الحلقة الثامنة من برنامجي عندما شرفني أبو الوليد في الحلقة وأمتعني وأمتع الجمهور والمشاهدين بحديثه المشوق وأغنياته الراقية”.

وفي تصريحات صحفية قال د. عادل الرجولة: “اهم ما تم الاتفاق عليه في الجلسة تقديم عمل مشترك، سواء أكان بصيغة ديو غنائي أم اغنية للطيفة يلحنها وليد توفيق، وأنا متحمس لهذا التعاون الذي أخذت على عاتقي متابعته إلى حين تنفيذه”.

وعقبت لطيفة على مشروع تعاونها مع وليد توفيق: “من دواعي سروري أن اتعاون مع قامات فنية كبيرة ولها تاريخ كبير، ووليد صديق عمر وأنا أحبه واحترم تجربته الفنية”.

بدوره شكر وليد توفيق الدكتور عادل الرجولة على دعوته وقال: “واحدة من أجمل سمات دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تجمع النخبة والأفضل من كل المجالات، وأنا أشعر بالفخر وأنا أرى الجيل الجديد من مواطني ومقيمي الإمارات يبدعون في جميع المجالات. لطيفة اسم على مسمى، دائماً تزرع الفرح والتفاؤل أينما حلت، اضافة الى انها صديقة عزيزة على قلبي ويشرفني أن يجمعنا عمل فني قريباً”.