العراق يواجه أذربيجان استعدادا للتصفيات المزدوجة

الزوراء يرتقي إلى وصافة الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيئة التطبيعية موافقة مبدئية من الاتحاد الأذربيجاني، لخوض مباراة ودية في البصرة خلال الشهر الأول من العام المقبل.. وقال رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، في تصريح صحفي «وصلتنا موافقة مبدئية من الاتحاد الأذربيجاني لخوض مباراة ودية في البصرة الشهر المقبل، حسب الجدول المتفق عليه مع الجهاز الفني للمنتخب لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال».

وأضاف «التطبيعية تنتظر الموافقة الرسمية من الاتحاد الأذربيجاني ليتم تثبيت الموعد بشكل رسمي»، لافتا إلى أن المباراة مقرر لها أن تكون بعد مباراة الكويت بـ4 أيام، أي نهاية الشهر الأول من العام المقبل».

وأشار بنيان، إلى أن استقبال فريق في البصرة خارج أيام الفيفا يعد فرصة جيدة لمنتخبنا في طريق التحضير وفي توقيت مناسب، ما سيدفعنا للحفاظ على معسكر الفريق في البصرة لخوض المباراتين الوديتين.

يشار إلى أن الهيئة التطبيعية سبق وأن أعلنت عن تثبيت مباراة ودية مع المنتخب الكويتي في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.

من جانب اخر، ظفر الزوراء بنقاط مباراته امام الصناعات الكهربائية بعد فوزه عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي اقيم على اديم ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز.. وظهر الفريقان في شوط المباراة الاول باداء عقيم ومحاولات خجولة لم ترتق بها المباراة الى المستوى الذي يتمناه الجمهور , وفي شوط المباراة الاول قام الفريقان ببعض الهجمات حتى تمكن قائد النوارس علاء عبد الزهرة من تسجيل هدف الزوراء الاول في الدقيقة (53) من عمر المباراة, وقبل ان تلفظ المباراة انفاسها الاخيرة تمكن حارس مرمى الزوراء جلال حسن من صد ركلة الجزاء التي تقدم لها لاعب الصناعات حسن داخل.

وبهذه النتيجة قفز الزوراء الى وصافة الترتيب موقتاً برصيد 14 نقطة فيما حل الصناعات الكهربائية في المركز ماقبل الاخير بـ 6 نقاط.

وفاز فريق القاسم على ضيفه فريق الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ملعب الكفل، وسجل هدفي القاسم اللاعب اثير صالح في الدقيقة (70) وسراج الدين في الدقيقة (78) , ليقفز القاسم الى المركز 18 برصيد 6 نقاط فيما حل الحدود في المركز 16 برصيد 7 نقاط.

وفي ذات التوقيت حقق امانة بغداد فوز كبير على ضيفه نفط البصرة بثلاثية نظيفة المباراة التي احتضنها ملعب بغداد, سجل اهداف المباراة جباركريم (15) والمحترف النيجيري بنيامين في الدقيقة (37) وستار جبار في الدقيقة (82), ليرتقي امانة بغداد الى المركز الثامن برصيد 12 نقطة فيما استقر نفط البصرة في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط.

كما تفوق الكهرباء على صاحب الارض زاخو بنتيجة 3-1 , سجل زاخو الهدف الاول في الدقيقة (6) عن طريق هارون احمد، في حين سجل للكهرباء مرتضى هديب في الدقيقة (23) ونياز مغديد في الدقيقة (30) ومحمد ابراهيم في الدقيقة (82), وبهذا استقر زاخو في المركز العاشر برصيد 11 نقطة وحل الكهرباء في المركز 11 برصيد 10 نقطة

نفط ميسان هو الاخر حقق فوزاً هاماً خارج الديار على ملعب فرانسو حريري في المباراة التي جمعته مع مضيفه اربيل ضمن الجولة الثامنة , سجل هدف فرسان المملكة محترفه النيجيري شي كتارا في الدقيقة (7) من عمر المباراة , ليقفز نفط ميسان الى المركز الثالث برصيد 13 نقطة فيما تراجع اربيل في سلم الترتيب الى المركز السابع برصيد 12 نقطة.