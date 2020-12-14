الأندية الألمانية تستهدف تكرار الهيمنة الإنجليزية

في ضوء التفوق بدوري أبطال أوروبا

ميونيخ ـ وكالات:

واصلت الأندية الألمانية نتائجها المميزة، في دوري أبطال أوروبا، بعدما تألقت بشكل لافت في نسخة الموسم الماضي.. وتوج العملاق البافاري بلقب النسخة الأخيرة، وبلغ لايبزيج نصف النهائي، قبل أن تعود الأندية الألمانية للتألق هذا الموسم، بوصول 4 منها إلى ثمن النهائي وهي «بايرن ولايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند».

وتأهل بايرن بأريحية تامة، في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد الوصيف.. أما مونشنجلادباخ فصعد لثمن النهائي، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، على حساب فريق كبير وهو إنتر ميلان الإيطالي.. وتأهل دورتموند في صدارة المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، متفوقًا على لاتسيو الإيطالي الوصيف.

ومن جانبه، تأهل لايبزيج محتلا المركز الثاني في المجموعة الثامنة، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، متفوقًا على العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

وتنتظر الأندية الألمانية قرعة دور الـ16، التي ستجرى غدًا الاثنين في مدينة نيون السويسرية، لمعرفة خصومها، بحثًا عن تحقيق إنجاز جديد، بوصول 4 فرق من البوندسليجا لربع نهائي دوري الأبطال، للمرة الأولى.

وبالنظر إلى النسخ السابقة، التي شهدت تواجد 4 أندية من دولة واحدة في ربع النهائي، نجد أن ذلك حدث للمرة الأولى، في موسم (2007-2008)، بوصول 4 أندية إنجليزية هي «آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي».

وكانت تلك النسخة إنجليزية بامتياز، ببلوغ 3 أندية نصف النهائي، وهي «تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد»، وتوج حينها اليونايتد باللقب على حساب البلوز، بركلات الترجيح.

وتكرر الأمر في النسخة التالية (2008-2009)، بوصول نفس الأندية الأربعة إلى ربع النهائي، وبعدها بلغ الثلاثي مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي نصف النهائي، وفي المباراة النهائية تغلب برشلونة على الشياطين الحمر.

وفي موسم (2018-2019)، واصلت الكرة الإنجليزية تألقها، بوصول 4 أندية إلى ربع النهائي، وهي «ليفربول وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد».

وكان نهائي تلك النسخة إنجليزيًا خالصًا، وشهد فوز ليفربول على السبيرز (2-0).. وكان أكبر عدد من الممثلين للكرة الألمانية، في ربع نهائي دوري الأبطال، هو 3 أندية، وكان ذلك في موسم (1997-1998)، بوجود بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

ومع ذلك، لم تفرض الكرة الألمانية هيمنتها على تلك النسخة، بخروج ليفركوزن من ربع النهائي أمام ريال مدريد، وتوديع بايرن من نفس الدور أمام دورتموند، قبل أن يقصي الريال أسود الفيستيفال من نصف النهائي.