“ليالي السليمانية” تضيء فضاءات بغداد

موسيقى وغناء ومسرح وسينما



سمير خليل

برعاية رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وحضور وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم، اقيم على صالتي المسرح الوطني ومسرح الرافدين في بغداد احتفالية (ليالي السليمانية) التي اقامتها دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية وجمعية الفنون الجميلة الكردية.

استمرت الفعاليات يومين قدمت خلالها لوحات استعراضية وفقرات موسيقية غنائية وعرضا مسرحيا ومعرضا للفن التشكيلي وفيلما سينمائيا، واستهلت الاحتفالية بتكريم نخبة من مبدعي مدينة السليمانية.

“الصباح الجديد” كانت حاضرة وسجلت انطباعات وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم وهو يتحدث لوسائل الاعلام: “حضورنا اليوم واستقبال نخبة من فناني السليمانية ومثقفيها نوع من التواصل المهم والاساس في وزارة الثقافة، فهناك سعي حثيث لإقامة قنوات للتواصل مع المجتمعات المتنوعة العراقية، وتحرص الوزارة على اقامة انشطة اخرى تعزز الثقافة العراقية المتنوعة”.

واضاف: “هذا النشاط نوع من التحدي للظروف التي نعيشها اليوم بسبب جائحة كورونا، فاذا كان هناك امكانية ان نقيم مثل هذا النشاط لعشرات المثقفين والفنانين القادمين من السليمانية، فاعتقد اننا ماضون في الوزارة بالفعل بوضع خطط تتيح لنا التواصل الفعلي”.

الفنان هيوا رؤوف مدير مديرية التراث والفرقة الفنية في السليمانية التابعة لوزارة الثقافة والشباب في اقليم كردستان ذكر ان: الفعالية بمنزلة تبادل ثقافي بين الثقافتين العربية والكردية لتوسيع علاقاتنا الفنية والثقافية بين بغداد مدينة الزهور والسليمانية عاصمة الثقافة في اقليم كردستان، نحن نخبة من فناني الفنون الشعبية والمسرحية والتشكيلية والموسيقية والسينمائية، شاركت فرقتنا “فرقة الفنون الشعبية” بلوحتين استعراضيتين، كما قدمت مسرحية بعنوان (اسمع يا عبد السميع) لقسم المسرح في معهد الفنون الجميلة –السليمانية اخراج الاستاذ كوران نامق، كما قدمت فرقة جمعية الفنون الجميلة الكردية فقرات موسيقية غنائية”.

وفي معرض الفن التشكيلي التقينا الفنان محمد فتاح مدير عام دائرة الفنون في حلبجة الذي قال: احيي جميع الذين ساهموا في رسم هذا المشهد الفني الكبير من اخواتنا واخواننا في دوائر المسرح والاخوان التشكيليين، مشاركتنا اليوم تأتي بالتنسيق بيننا وبين منتدى المسرح في بغداد من اجل نقل مشاهد فنية متنوعة من شتى الاتجاهات الى العاصمة الحبيبة بغداد، وبدورنا كفنانين تشكيليين من السليمانية عرضنا مجموعة من اللوحات ونتمنى ان تكون قد نالت اعجاب الحضور”.

اما الفنان التشكيلي فالح النجار فتابع قائلا: ليالي السليمانية تجربة جميلة جدا لمد جسور الثقافة بين الاقليم وبغداد، تعرض التجربة العادات والتقاليد والفلكلور والاغاني الكردية إضافة الى الفنون التشكيلية، على مدى يومين عرضنا مجموعة من الفعاليات الكردية من مسرح ودبكة واغان كردية مع المعرض التشكيلي الذي ضم 14 لوحة لـ 14 فنان تشكيلي كردي”.