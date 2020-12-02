جذع النخلة يضيف ودية العراق والكويت مطلع 2021

اليوم.. خمس لقاءات في سادسة ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد المركزي بكرة القدم، عن تأمين مباراة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي على ملعب البصرة الدولي.وقال الناطق باسم التطبيعية هشام محمد ان «التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الكويتي على تأمين مباراة دولية ودية بين المنتخبين».واوضح ان «المباراة ستقام في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل على ملعب جذع النخلة في البصرة»، مشيراً الى ان «المباراة ستقام بعد البطولة الرباعية في الامارات».

ويصل إلى العاصمة بغداد في الأسبوع المقبل مدرب المنتخب العراقي السلوفيني كاتانيتش بعد إجازة قضاها في بلده بعد انتهاء معسكر دبي التدريبي.. وقال المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس إن المدرب السلوفيني سيعود الأسبوع المقبل إلى بغداد وسيبدأ متابعة عدد من مباريات الدوري ومن ثم اختيار القائمة المشاركة في البطولة الرباعية في حال تم الاتفاق النهائي على مشاركة العراق بمنافساتها.. وأشار إلى أن المدرب كاتانيتش طالب بخوض عدد من المباريات الودية قبل التصفيات المؤهلة للمونديال وإكمال المشوار، لافتا إلى أن حظوظ العراق كبيرة في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.يذكر أن الاتحاد العراقي جدد تعاقده مع المدرب السلوفيني كاتانيتش لسنة إضافية.

يصل إلى العاصمة بغداد في الأسبوع المقبل مدرب المنتخب العراقي السلوفيني كاتانيتش بعد إجازة قضاها في بلده بعد انتهاء معسكر دبي التدريبي.

وقال المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس في تصريحات صحفية إن المدرب السلوفيني سيعود الأسبوع المقبل إلى بغداد وسيبدأ متابعة عدد من مباريات الدوري ومن ثم اختيار القائمة المشاركة في البطولة الرباعية في حال تم الاتفاق النهائي على مشاركة العراق بمنافساتها.

وأشار إلى أن المدرب كاتانيتش طالب بخوض عدد من المباريات الودية قبل التصفيات المؤهلة للمونديال وإكمال المشوار، لافتا إلى أن حظوظ العراق كبيرة في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.يذكر أن الاتحاد العراقي جدد تعاقده مع المدرب السلوفيني كاتانيتش لسنة إضافية.

واختتم المنتخب العراقي معسكره في مدينة دبي بعد مباراتين تجريبيتين كشفتا الكثير من النقاط المهمة للجهاز الفني خاصة وأنه الفريق خاضهما بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا.وهذا الانقطاع لاشك أنه انعكس على مستوى اللاعبين وظهر ذلك واضحا في المباراتين امام الأردن وأوزبكستان.

من جانب اخر، تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة للمرحلة الاولى من دوري الكرة الممتاز ، باجراء 5 مباريات، ففي ملعب زاخو وفي الساعة 2 ظهر يلعب أهل الدار مع ضيوفهم الجوية، وفي ملعب الصناعة بالتوقيت ذاته يلعب الصناعات الكهربائية امام نفط البصرة، وفي ملعبه يلتقي اربيل امام السماوة، وفي ملعب كربلاء الدولي تقام في الساعة الرابعة والربع مساء مباراة الشرطة ونفط الوسط، وفي ملعب الساحر احمد راضي، يضيف الكرخ منافسه فريق النجف.

فرض التعادل الايجابي 1-1 كلمته على مباراة النفط والديوانية التي احتضنها ملعب «الساحر احمد راضي» في افتتاح مباريات الجولة.ونجح النفط في تسجيل اول اهداف المباراة في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب موسى عدنان.واستطاع الديوانية ان يعدل النتيجة عن طريق اللاعب عبد الله خلف في الدقيقة 78.وتقاسم الفريقان نقاط المواجهة، حيث وصل النفط الى النقطة التاسعة في المركز الثالث، في حين حل الديوانية في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.