نسمة مؤيد.. موهوبة بكرة الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت لاعبة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة الطاولة. نسمة مؤيد ان مشاركتها في فوز فريق غاز الجنوب بالمركز الثاني في بطولة اندية الدرجة الممتازة يعد نجاحا للاعبات الموهوبات بعد فترة التدريب المهمة التي سبقت البطولة واجتهاد اللاعبات في تقديم افضل المستويات.

واوضحت انها مثلت فريق غاز الجنوب الى جانب زميلتها رقية عباس واللاعبتان. سجى مجيد ونبأ سمير باشرف الكابتن عقيل جبار. واشارت الى ان لاعبات فريق غاز الجنوب قدمن مستويات فنية. كبيرة وهذا يسهم في امكان الفوز بفرص لتمثيل منتخبات الفئات العمرية في البطوبات الخارجية المقبلة.

واكدت انها تحلم بالتتويج بلقب بطلة العراق بفضل تدريباتها المستمرة تحت اشراف والدها الكابتن مؤيد حميد وايضا استفادتها الفنية من شقيقها البطل انور مؤيد حيث. تتدرب معه كثيرا. وفي المركز الوطني تكون باشراف والدها الذي يشجعها لتكون متميزة في التدريبات والبطولات. ونسمة مواليد 2009 طالبة في الصف الاول المتوسط.