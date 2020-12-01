شركة حكومية صينية عملاقة تتخلف عن سداد الديون

الصباح الجديد ـ وكالات:

أفادت صحيفة «الفايننشال تايمز» عن تخلف مجموعة «هواتشين» القابضة الصينية، عن سداد قروض مستحقة الدفع بقيمة 33.5 مليار رنمينبي (5.1 مليارات دولار)، لبنوك محلية وأجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة المملوكة للدولة في الصين، تخلفت عن السداد للبنوك، مما يثير مخاوف من موجة اهتزازات محتملة للقطاع المصرفي.

وقالت الصحيفة إن حالات التخلف عن سداد القروض «حطمت الاعتقاد الراسخ بين المستثمرين بأن الحكومات المحلية في الصين ستعمل دائما على إنقاذ الشركات المتعثرة المدعومة من الدولة».

وتعمل مجموعة هواتشين في مجال صناعة السيارات، إذ تضم أكثر من علامة تجارية للسيارات الصينية، كما تملك أيضا شراكات مع شركة «بي أم دبليو».

ومن بين القروض المستحقة على المجموعة الحكومية، ما قيمته 2.5 مليار رنمينبي لمصرفيين حكوميين أيضا تابعين للدولة، إضافة إلى قروض أخرى في بنوك أجنبية.

ويعد بنك «DBS» السنغافوري أكبر دائن أجنبي لمجموعة «هواتشين» القابضة، بما يزيد عن ملياري ونصف رنمينبي، بحسب وثيقة أطلعت عليها الصحيفة الأميركية.

وقال المصرف السنغافوري: «الفشل في التعامل مع قضية ديون هواتشين سيهز ثقة المؤسسات الأجنبية والمستثمرين العالميين، في بيئة الأعمال والآفاق الاقتصادية في مقاطعة لياونينغ وشمال شرق الصين، بما في ذلك بنك (DBS)».

وأخبر أحد حاملي السندات «فايننشال تايمز» أن مسؤولي هواتشين ولياونينغ اتخذوا موقفا متشددا في مفاوضاتهم مع الدائنين، إذ قالوا: «هواتشين والحكومة المحلية يعتقدون أن البنوك يجب أن تقدم تنازلات لدعم اقتصاد مقاطعة لياونينغ».

في مطلع يونيو الماضي، اشترى البنك المركزي الصيني، قروضا مصرفية أعطتها بنوك محلية لشركات صغيرة، وذلك في محاولة لتحفيز البنوك على إقراض ما يصل إلى تريليون يوان (140.18 مليار دولار) إلى شركات صغيرة في ظل جائحة فيروس كورونا.