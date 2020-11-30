عامل بناء يحطم عدة منازل بعد امتناع اصحابها عن دفع الإيجار

الصباح الجديد-وكالات:

في حادثة مروعة حطم عامل بناء غاضب المنازل التي كان يبنيها في خلاف واضح بشأن الأجور وفي فيديو انتشر عبر تيك توك يمكن رؤية العامل الغاضب وهو يمزق أجزاء من الحائط بمطرقة بينما كان زملاؤه يحاولون تهدئته.

وشوهد العامل يسير نحو المبنى التالي ليحطم جدرانه ايضا، ويرتدي الرجال في الفيديو سترات عالية الوضوح عليها اسم شركة بناء مقرها إسيكس.

وتختلف القوانين المنظمة لدفع الإيجارات، وعملية فسخ العقد من الأمور التي دائماَ ما يكثر الجدل بشأنها، لتعدد الحالات التي بناء عليها يتم اللجوء إلى القانون ولتباين في المواقف بين المؤجر من جانب والمستأجر من جانب اخر، من حيث التأييد أو الرفض والمعارضة لما يتم اتخاذه من إجراءات وحديثاَ صارت هناك عقودا للإيجار مما حد من بعض المشكلات.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر العديد من الأفراد أنه لابد من نشر مثل هذه الفيديوهات لعدم الحث على العنف والمطالبة بقوانين واضحة تحافظ على حقوق كلا من المؤجر والمستأجر.

وفي قسم التعليقات كتب شخص تعليقاً على الفيديو: “أهم نقطة في أي سكن هي عقد الإيجار الذي يتم توقيعه مع المالك فلابد من قراءته بشكل جيد لأنه في النهاية الفاصل الذي سيتم الاحتكام إليه في حالة حصول مشكلة مع مالك البيت”.