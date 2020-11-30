حسين الصدر

-1-

روي ان رجلاً جاء الى الرسول الاعظم محمد (ص) وقال له :

” أوصني

فقال له :

احفظ لسانك

ثم قال له :

يا رسول الله :

أوصني

قال :

احفظ لسانك

ثم قال :

يا رسول الله :

أوصني

فقال :

ويحك وهل يكبُ الناسَ على مناخرهم في النار الا حصائدُ ألسنَتِهِم “

البحار / ج74 ص 319

( الاميرة للطباعة والنشر والتوزيع )

-2-

نحن أمام حديث نبويّ شريف واضح الدلالة على خطورة اللسان ونتائج انزلاقاته التي لا تكفّ عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والبذاءة والاستهزاء والانتقاص للاخرين والتلذذ بابتكار المثالب والمعائب والاسترسال دون توقفٍ في الطعن والتشهير والتسقيط حتى للصفوة الطيبّة من الناس ..!!

انّ المشكلة في جرائم اللسان انها تتوالى وتتعدد دون أنْ يحسب لها اصحابها حسابها الدقيق ….

انها تقودهم الى الجحيم وهم عن ذلك غافلون ..!!

-3 –

ان اول ما تفرضُهُ علينا هذه الوصية العظيمة هي اليقظة والحذر من الانحدار الى المستوى الهابط الذي لا يُبالي فيه الانسان بما يقول –رغم اشتماله على الفظائع – ليُرضي غيظه مِمَنْ يكرهُ أو لأي سبب آخر .

-4-

وبدلاً من تلك المآثم والجرائم ليكن اللسان رَطْبَاً بِذْكرِ الله وحمدِه وشُكرِه على نعمائه .

وأضعفُ الايمان أنْ تصمت فتسلم من الخطايا والذنوب .

-5-

اللهم اجعلنا ممن لا ينفك عن ذِكْركَ وشكركَ ، ووفقنا لتلاوة كتابك الكريم، ومناجاتك، وأرحمنا برحمتك الواسعة، ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنّا يا ارحم الراحمين .