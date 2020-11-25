هنا الزاهد تستعين بشقيقتها في مسلسلها الجديد “حلوة الدنيا سكر”

الصباح الجديد – وكالات:

فتحت النجمة هنا الزاهد باب الفن أمام شقيقتها فرح، واستعانت بها للمشاركة في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” والذي يعد أول بطولة مطلقة لهنا في عالم الدراما التلفزيونية ومن المقرر عرضه قريبا.

هنا كشفت عن مشاركة شقيقتها فرح، من خلال فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها علـى موقـع إنستغـرام، وهـي تصور شقيقتهـا المتواجـدة في كواليس تصوير المسلسل، وأعلنت أن فرح ستلعب دور أختها ضمن حكاية من حكايات العمل التي تقوم بتصويره حالياً، وقالت فرح إنها مرعوبة من التجربة.

وسبق أن لجأت هنا إلى حيلة لتشويق جمهورها لأول مسلسل من بطولتها المطلقة، وقامت بنشر بوستر يحمل اسم العمل فقط “حلوة الدنيا سكر” وطلبت توقعات متابعيها، هل ينتمي المسلسل لتصنيف الدراما، أو الكوميديا، أو الأعمال الرومانسية؟

وتم فرض طوق من السرية على كواليس تصوير المسلسل المقرر طرحـه قريبـا، كمـا خـلا البوستـر الأول مـن أيـة صـورة ولا حتـى لبطلتـه المطلقـة هنـا الزاهـد.

يبلغ عدد حلقات المسلسل 45 حلقة من تسع حكايات، يتم تقديم كل حكاية في خمس حلقات، ومقتبس عن فكرة الكاتب يسري الفخراني وتولى كتابة السيناريو ورشة كتابة تضم إياد صالح وضياء محمد وفيدرا وأحمد المصري وهشام إسماعيل وهند فايد ومحمد جلال وإيهاب بليبل وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.