تقرير سري للأمم المتحدة القوات الإثيوبية تواجه “حرب استنزاف طويلة في تيغراي

تابعتها الصباح الجديد في دائرة صحة البصرة وكلية الطب

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من الأنشطة التخصصية في دائرة صحة البصرة وكلية الطب .

رفع زائدة لحمية كبيرة من القولون

فقد نجح فريق طبي في مركز الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الفيحاء التعليمي برفع زائدة لحمية كبيرة من القولون لمريض شاب .

وذكرت دائرة صحة البصرة ان المريض كان يعاني من نزف متكرر وبعد الفحوصات تبين وجود زائدة لحمية كبيرة الحجم في القولون والمسببة بالنزيف عند المريض، اجريت له العملية باستخدام الاندولوب قبل رفع الورم ناظوريا polypectomy by endolooping and snaring without bleeding دون حدوث اي نزف في اثناء الرفع وتكللت العملية بالنجاح من قبل الفريق الطبي المكون من الدكتور حميد لفتة ونوس اختصاص دقيق امراض الجهاز الهضمي والكبد والممرض فني احمد البراك والممرض فني حسام سعدون والفريق الطبي المرافق له.

عملية رفع ورم ليفي متعدد لمريضة تبلغ ٤٩ سنة

واعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام فريق طبي متخصص بمستشفى البصرة للنسائية والاطفال التعليمي باجراء عملية رفع ورم ليفي بقطر ١٨ × ١٦سم لمريضة تبلغ من العمر ٤٩ سنة تعاني من آلام في منطقة البطن .

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان العملية اجريت من قبل الدكتورة ساجدة الربيعي اختصاص نسائية وتوليد تحت التخدير النصفي من قبل اخصائي التخدير الدكتور عبد الخالق استغرقت العملية ساعتين،

حيث اكدت الربيعي على اكمال جميع الفحوصات المطلوبة في المستشفى وهي فحوصات مجانية ومن خلال النتائج تقرر اجراء العملية كحالة طارئة وقد تكللت بالنجاح التام.

عملية نوعية فوق الكبرى لاستئصال الطحال بالمنظار لطفلة تبلغ ٧ سنوات

اعلنت دائرة صحة البصرة ايضاعن قيام فريق طبي متخصص في مركز جراحة الاطفال بمستشفى البصرة التخصصي للاطفال التعليمي باجراء عملية نوعية فوق الكبرى لاول مرة في لاستئصال الطحال بالمنظار لطفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان الطفلة كانت تعاني من اعتلال الهيموغلوبين في الدم أجريت لها عملية رفع الطحال بالمنظار من قبل الدكتور امجد مرتضى الموسوي اختصاص جراحة الاطفال والدكتورة هبة محمود والدكتورة سارة عبد الكريم م.قدمى جراحة اطفال و د.احمد هاشم و د. ندى فاضل اختصاص تخدير و م.طبي حميد عبد الزهرة وزمن راضي و م.تخدير نور الدين.

ندوة علمية عن الوقاية من العدوى في المؤسسات التعليمية

واقامت كلية الطب في جامعة البصرة وبرعاية عميد كلية الطب الدكتور خليل اسماعيل الحمدي و بحضور معاون العميد للشؤون الإدارية الدكتور قيس كاظم باقر ورؤساء ومقرري الفروع العلمية ومسؤولة شعبة ضمان الجودة وعدد من التدريسيين ولما تفرضه جائحة كورونا من الحاجة لتوفير بيئة تعليمية آمنة من الناحية الصحية ندوة علمية بعنوان : ( الوقاية من العدوى في المؤسسات التعليمية ) .

وتهدف الندوة الى استعراض الاراء العلمية المتناقضة عن كيفية انتشار مرض كورونا واستعراض اجراءات بعض الدول عند اعادة التعليم الحضوري في المدارس والجامعات وكذلك مراجعة بعض البحوث العلمية التي تتعلق بالوقاية من مرض كورونا أضافة الى المقترحات التي يمكن تنفيذها في كلية الطب جامعة البصرة حيث كانت المقدمة حول الوقاية من عدوى فايروس كورونا في المؤسسات التعليمية القاها الدكتور رافد عبد الجبار محمد وتم اعطاء نبذة عن عمل وحدة مكافحة العدوى/ شعبة السيطرة على التلوث في دائرة صحة البصرة القاها مدير شعبة السيطرة على التلوث في دائرة صحة البصرة نمير ناصر فارس بالأضافة الى برنامج الوقاية من العدوى في المؤسسات التعليمية القاها الاستاذ مسؤول وحدة مكافحة العدوى في دائرة صحة البصرة عبد اللطيف عبد العزيز سعيد.

وندوة اخرى عن الانفلونزا الوبائية وجائحة كورونا

واقامت كلية الطب جامعة البصرة ندوة علمية عن الانفلونزا الوبائية وجائحة كورونا خطر مزدوج في خريف 2020

اقام فرع الاحياء المجهرية في كلية الطب جامعة البصرة وبرعاية رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي المحترم واشراف عميد كلية الطب الدكتور خليل اسماعيل الحمدي ندوة علمية بعنوان الانفلونزا الوبائية وجائحة كورونا خطر مزدوج في خريف 2020 .

كان الهدف من الندوة هو اعطاء فكرة موجزة عن انواع فيروسات الانفلونزا وفيروسات كورونا والفيروسات الاخرى المرتبطة بها وتسليط الضوء على اسباب التطور الجيني المستمر لهذه الفيروسات، اضافة الى ذلك فقد تم استعراض الاسباب العلمية الدقيقة لاحتمالية حدوث خطر مزدوج للانفلونزا الوبائية وجائحة كورونا وفيروسات تنفسية اخرى في خريف 2020 مع احتمالية امتداد هذا الخطر على المدى البعيد. وتضمنت الندوة محاضرتين المحاضرة الاولى القاها الدكتور فراس طه منصور وكانت بعنوان اخر مستجدات التطور الجيني في فيروسات كورونا والانفلونزا وتأثيرها على استمرار الجائحة. اما المحاضرة الثانية فألقتها الدكتورة وجدان نزار ابراهيم حيث كانت بعنوان كورونا والانفلونزا : اوجه التشابه والاختلاف في الامراضية ، الاعراض والمضاعفات ، الوقاية والعلاج.

حضر الندوة عدد كبير من الاساتذة وطلبة الدراسات العليا في الكلية واساتذة من كليات مختلفة من الجامعة ومنتسبين لدى دائرة البصرة