تايلور سويفت تعترف ان اغنياتها تعبر عن حياتها الخاصة

الصباح الجديد – وكالات:

برغم نفي عدد كبير من نجوم الغناء من حقيقة أن بعض أغانيهم تعبر عن مواقفهم في الحياة، وتصف بكلماتها ومعانيها بعض صفاتهم ومشاعرهم، إلا أن البعض منهم يتمتع بقدر أكبر من الصدق ويعترف بذلك مثل المغنية الأميركية تايلور سويفت.

وبحسب موقع “بازفيد” ،اعترفت سويفت البالغة من العمر”30 عاماً” والتي تصدّر ألبومها الغنائي الثامن “فولكلور” بورصة الألبومات في الولايات المتحدة والكثير من دول العالم في مقابلة حديثة لها مع أسطورة الموسيقى بول مكارتني في مجلة “رولنغ ستون”، بأن أغنياتها تعبر عن حياتها ومشاعرها، وبالأخص أغنيتها ” سلام Peace” من ألبومها الثامن “فولكلور” التي تتحدث عن معاناة فتاة وشخصية عامة يتملكها الرعب من الوقوع في الحب، كما اعترفت بأن أغنيتها “سلام” مستلهمة من واقع وتفاصيل علاقتها مع خطيبها الممثل جو ألوين “29 عاماً”.

وكشفت سويفت أهمية وتأثير وجود خطيبها في حياتها فقالت إن خطيبها “جو ألوين” جعل حياتها أجمل وأفضل، وأنها تعيش معه قصة حب رائعة، وتحاول أن تعيش حياتها بصورة طبيعية، برغم طوفان الباباراتزي الذين يحاصرونها طوال اليوم ويرصدون كل حركتها وإيماءاتها.

وأضافت أن خطيبها جو لا يستاء أو يعارض ما يقوله الناس عنه وعنها من أخبار مزيفة، لأنه يعرف ما هو حقيقي بينهما. وقالت إنها تتمنى أن يتفهم خطيبها طريقة تفكيرها ومعاناتها ويتكيف معها لكي يؤسسا معاً حياتهما الجديدة، ما تلاحظه فعلا في خطيبها الذي نجح في أن يشعرها أنها فتاة اعتيادية تستحق أن تحب وتجد من يحبها لذاتها المجردة.

وذكرت تايلور سويفت أيضاً بإنها كانت تدرك أهمية موهبتها وأهميتها كمغنية منذ بداية مسيرتها الفنية المبكرة حين كانت في الـ16 من عمرها، اذ بدأت منذ هذا السن بإصدار ألبوماتها واحداً تلو الآخر.