البيتُ المثير

1 –

من المفارقات الملحوظة أنّ هناك {قصائد } رنّانة لا تحظى عند الناس بموقع متميّز ، وبالتالي فهم لا يحفظونها ولا يكتبون عنها ، بينما يحظى { بيتٌ } مفرد من الشعر باهتمام ثلة من الشعراء والأدباء ويقبلون عليه إنشاداًوتشطيراً وتخميسا

2 –

التشطير باختصار : هو جعل البيت الشعري الواحد ببيتيْن وذلك بأنْ يعمد الشاعر الذي يريد تشطيره الى كتابة ( عجز ) للبيت الأول ، ثم يبقى عجز البيت الأول عجزاً للبيت الثاني ويأتي له (بصدر) مناسب .

وأما التخميس : فهو إعداد ثلاثة أشطر تسبق البيت المخمس فيكون مجموع الشطور خمسة .

التشطير باختصار : هو جعل البيت الشعري الواحد ببيتيْن وذلك بأنْ يعمد الشاعر الذي يريد تشطيره الى كتابة ( عجز ) للبيت الأول ، ثم يبقى عجز البيت الأول عجزاً للبيت الثاني ويأتي له (بصدر) مناسب . وأما التخميس : فهو إعداد ثلاثة أشطر تسبق البيت المخمس فيكون مجموع الشطور خمسة . 3 –

وكنتُ قد نظمت بيتاً مفرداً يقول :

لا يَغُرَّنْكَ مظهرٌ مستعارٌ

فكثيرٌ مِنَ الأصحّاءِ مَرْضى

فما كان من صديقي المرحوم الدكتور السيد جودت القزويني الاّ أن بادر لتشطيره .

فقال :

(لا يغرّنك منظر مستعارٌ )

ايها المستريبُ فالداءُ أمضى

لا تظنَّن ما رأيت صحيحاً

(فكثيرٌ من الاصحّاء مرضى )

ويلاحظ هنا ان ابدل ( المظهر) بـ ( المنظر ) ثم طلب مني أنْ أشطره وأخمّسه فشطرته أربعة تشطيرات فقلت :

التشطير الاول

(لا يغرنك مظهرٌ مستعارٌ )

رُبَّ فجٍّ يبدو لعينيك غَضَّا

لا تَخلْ كُلَّ مَنْ تراهُ صحيحاً

( فكثيرٌ من الأصحَّاءِ مرضى )

التشطير الثاني

(لا يغرنَّك مظهرٌ مستعارُ )

فلقد يُحسنُ المراؤونَ عَرْضَا

وتحرَّ الوجهَ الأصيلَ بعمقٍ

( فكثيرٌ مِنَ الاصحّاءِ مرضى )

التشطير الثالث

( لا يغُرَّنْكَ مظهرٌ مُستعارٌ )

وانفض الكفَّ مِنْ بني الختل نَفْضا

وتأملْ فيمن تراهُ مُليّاً

( فكثيرٌ من الاصحَّاء مرضى )

التشطير الرابع

لا يغرَّنكَ مظهرٌ مستعارٌ

واطرّحْ زُخرفَ المظاهر أرضا

واسبرِ الغورَ في أموركَ طُرَّاً

( فكثيرٌ من الاصحاءِ مرضى )

ثم خمسته فقلتُ :

( مسرحياتُ ) دهرنا ( أدوارُ)

لم تُزَحْ عَنْ خَفيِّها الأستارُ

وبتعليلِ ما أراهُ أحارُ

( لا يغرّنَكَ مظهرٌ مستعارُ

فكثيرٌ من الأصحاء مرضى )

وكنتُ قد نظمت بيتاً مفرداً يقول : لا يَغُرَّنْكَ مظهرٌ مستعارٌ فكثيرٌ مِنَ الأصحّاءِ مَرْضى فما كان من صديقي المرحوم الدكتور السيد جودت القزويني الاّ أن بادر لتشطيره . فقال : (لا يغرّنك منظر مستعارٌ ) ايها المستريبُ فالداءُ أمضى لا تظنَّن ما رأيت صحيحاً (فكثيرٌ من الاصحّاء مرضى ) ويلاحظ هنا ان ابدل ( المظهر) بـ ( المنظر ) ثم طلب مني أنْ أشطره وأخمّسه فشطرته أربعة تشطيرات فقلت : التشطير الاول (لا يغرنك مظهرٌ مستعارٌ ) رُبَّ فجٍّ يبدو لعينيك غَضَّا لا تَخلْ كُلَّ مَنْ تراهُ صحيحاً ( فكثيرٌ من الأصحَّاءِ مرضى ) التشطير الثاني (لا يغرنَّك مظهرٌ مستعارُ ) فلقد يُحسنُ المراؤونَ عَرْضَا وتحرَّ الوجهَ الأصيلَ بعمقٍ ( فكثيرٌ مِنَ الاصحّاءِ مرضى ) التشطير الثالث ( لا يغُرَّنْكَ مظهرٌ مُستعارٌ ) وانفض الكفَّ مِنْ بني الختل نَفْضا وتأملْ فيمن تراهُ مُليّاً ( فكثيرٌ من الاصحَّاء مرضى ) التشطير الرابع لا يغرَّنكَ مظهرٌ مستعارٌ واطرّحْ زُخرفَ المظاهر أرضا واسبرِ الغورَ في أموركَ طُرَّاً ( فكثيرٌ من الاصحاءِ مرضى ) ثم خمسته فقلتُ : ( مسرحياتُ ) دهرنا ( أدوارُ) لم تُزَحْ عَنْ خَفيِّها الأستارُ وبتعليلِ ما أراهُ أحارُ ( لا يغرّنَكَ مظهرٌ مستعارُ فكثيرٌ من الأصحاء مرضى ) 4 –

وهناك تشطيرات كثيرة للعديد من الشعراء ضمن تجدها فيالروض الخميل للدكتور المرحوم السيد جودت القزويني .

وهناك تشطيرات كثيرة للعديد من الشعراء ضمن تجدها فيالروض الخميل للدكتور المرحوم السيد جودت القزويني . 5 –

ان التعويل على (المظهر) بعيداً عن الاحاطة بما تنطوي عليه النفس من خبابا يُوقع الكثيرين ممن غرّتْهم المظاهر بافدح الصدمات والخسائر .

حسين الصدر