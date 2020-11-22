  • الأحد , 22 نوفمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

البيتُ المثير

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  • 1 –

من المفارقات الملحوظة أنّ هناك {قصائد } رنّانة لا تحظى عند الناس بموقع متميّز ، وبالتالي فهم لا يحفظونها ولا يكتبون عنها ، بينما يحظى { بيتٌ } مفرد من الشعر باهتمام ثلة من الشعراء والأدباء ويقبلون عليه إنشاداًوتشطيراً وتخميسا

  • 2 –
    التشطير باختصار : هو جعل البيت الشعري الواحد ببيتيْن وذلك بأنْ يعمد الشاعر الذي يريد تشطيره الى كتابة ( عجز ) للبيت الأول ، ثم يبقى عجز البيت الأول عجزاً للبيت الثاني ويأتي له (بصدر) مناسب .
    وأما التخميس : فهو إعداد ثلاثة أشطر تسبق البيت المخمس فيكون مجموع الشطور خمسة .
  • 3 –
    وكنتُ قد نظمت بيتاً مفرداً يقول :
    لا يَغُرَّنْكَ مظهرٌ مستعارٌ
    فكثيرٌ مِنَ الأصحّاءِ مَرْضى
    فما كان من صديقي المرحوم الدكتور السيد جودت القزويني الاّ أن بادر لتشطيره .
    فقال :
    (لا يغرّنك منظر مستعارٌ )
    ايها المستريبُ فالداءُ أمضى
    لا تظنَّن ما رأيت صحيحاً
    (فكثيرٌ من الاصحّاء مرضى )
    ويلاحظ هنا ان ابدل ( المظهر) بـ ( المنظر ) ثم طلب مني أنْ أشطره وأخمّسه فشطرته أربعة تشطيرات فقلت :
    التشطير الاول
    (لا يغرنك مظهرٌ مستعارٌ )
    رُبَّ فجٍّ يبدو لعينيك غَضَّا
    لا تَخلْ كُلَّ مَنْ تراهُ صحيحاً
    ( فكثيرٌ من الأصحَّاءِ مرضى )
    التشطير الثاني
    (لا يغرنَّك مظهرٌ مستعارُ )
    فلقد يُحسنُ المراؤونَ عَرْضَا
    وتحرَّ الوجهَ الأصيلَ بعمقٍ
    ( فكثيرٌ مِنَ الاصحّاءِ مرضى )
    التشطير الثالث
    ( لا يغُرَّنْكَ مظهرٌ مُستعارٌ )
    وانفض الكفَّ مِنْ بني الختل نَفْضا
    وتأملْ فيمن تراهُ مُليّاً
    ( فكثيرٌ من الاصحَّاء مرضى )
    التشطير الرابع
    لا يغرَّنكَ مظهرٌ مستعارٌ
    واطرّحْ زُخرفَ المظاهر أرضا
    واسبرِ الغورَ في أموركَ طُرَّاً
    ( فكثيرٌ من الاصحاءِ مرضى )
    ثم خمسته فقلتُ :
    ( مسرحياتُ ) دهرنا ( أدوارُ)
    لم تُزَحْ عَنْ خَفيِّها الأستارُ
    وبتعليلِ ما أراهُ أحارُ
    ( لا يغرّنَكَ مظهرٌ مستعارُ
    فكثيرٌ من الأصحاء مرضى )
  • 4 –
    وهناك تشطيرات كثيرة للعديد من الشعراء ضمن تجدها فيالروض الخميل للدكتور المرحوم السيد جودت القزويني .
  • 5 –

ان التعويل على (المظهر) بعيداً عن الاحاطة بما تنطوي عليه النفس من خبابا يُوقع الكثيرين ممن غرّتْهم المظاهر بافدح الصدمات والخسائر .

حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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