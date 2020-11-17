فورين بوليسي: الإدارة الأميركية تخطط لتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية

تكشف كواليس جولة وزير الخارجية بالمنطقة ..

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشفت مجلة “فورين بوليسي” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيات الحوثي في اليمن “منظمة إرهابية”.

ونقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قالت “فورين بوليسي” إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية، قبل مغادرة منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفيما تحاول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية ، من شأن القرار الوشيك منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “انتصارا آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران”، في أثناء زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات، هذا الأسبوع. على وفق تقديرات المجلة.

والسعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من خمس سنوات، كانت قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية، وحثت واشنطن على فعل الأمر نفسه.

وفيما يتعلق بقرار واشنطن، قال مصدر دبلوماسي: “لقد كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد تسريع هذا المسار”، مشيرا إلى أنه “جزء من سياسة الأرض المحروقة التي تتخذها الإدارة الأمريكية (إدارة ترامب)”.

في الأثناء، ذكرت مصادر دبلوماسية لمجلة “فورين بوليسي”، أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث ، يضغط منذ أسابيع على الولايات المتحدة للتراجع ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل لدى بومبيو.

والشهر الماضي، حثّ جوتيريش، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على إعادة النظر في خطط إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية.

كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع، لكن الجهود، وفق المصادر ذاتها- تعثرت على ما يبدو ، وبدأت الأمم المتحدة في تهيئة نفسها لقرار الولايات المتحدة بإدراج الحوثيين.

ورجحت المجلة أن هذه الخطوة هي جزء من حملة أوسع نطاقا من قبل البيت الأبيض وبومبيو لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، لاسيما في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه إدارة ترامب، فرض سيل من العقوبات الجديدة على إيران وداعميها قبل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وفقًا لموقع “أكسيوس”. ومنذ أكثر من عام، كانت إدارة ترامب تدرس خططًا لتصنيف مليشيات “الحوثي” منظمة إرهابية؛ لكن هذا الجهد اكتسب زخما في الأشهر الأخيرة.