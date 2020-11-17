  • الثلاثاء , 17 نوفمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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The Life Ahead الحياة المقبلة

ثقافة
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هادي ياسين

عودة أيقونة السينما « صوفيا لورين « الى التمثيل و الظهور على الشاشة و هي في سن السادسة و الثمانين ، تُعدُّ ـ بحد ذاتها ـ حدثاً سينمائياً بامتياز و هي تمثل دور البطولة في فيلم ( الحياة المقبلة ) ، الذي يمكن اعتباره تحية تبجيل من ابنها مخرج الفيلم « إدواردو بونتي « لوالدته ، التي لم تعد أيقونة للسينما العالمية فحسب بل تعويذة للسينما الإيطالية أيضاً .
سيناريو الفيلم الذي كتبه « أوغو تشيتي « و « إدواردو بونتي « نفسه مقتبسٌ عن رواية ( الحياة قبلنا The Life Before Us ) للكاتب و الدبلوماسي الفرنسي « رومان غاري « ( 1914 ــ 1980 ) الذي كان يكتب باللغتين الفرنسية و الإنجليزية ، و قد تم إخراج هذه الرواية سينمائياً عام 1977 ، بعنوان ( مدام روزا ) من بطولة الممثلة الفرنسية « سيمون سنيوريه « ( 1921 ــ 1985 ) .
يمثل فيلم ( الحياة المقبلة ) سيرةً ذاتية متداخلة لشخصيتين اثنتين معاً ، هما السيدة اليهودية الناجية من معسكر أوشفيتز النازي « مدام روزا « ( صوفيا لورين ) و الصبي السنغالي المسلم « محمد « ( إبراهيم جوي ، و هو ممثل بارع و سيكون له مستقبلٌ في السينما ) ، الذي تؤويه في بيتها مقابل 750 يورو ، يدفعها لها الطبيب النفساني دكتور « كوين « ( ريناتو كاربنتيري ) ، و هذا الصبي يروي سيرته على لسانه بنفسه ، فيما يتولى الفيلم رواية سيرة « مدام روزا « .
يتسكع الصبي في شوارع المدينة ، يسرق ، و يقوم بأي عمل طائش لصبي بلا رعاية أهلية ، حتى أنه يتجه الى ترويج المخدرات لأشخاص يعرفونه و يتعاملون معه . فتضطر « مدام روزا « الى أن تطلب من السيد « هاميل « ـ لعب دوره الممثل الإيراني « باباك كريمي « ـ أن يشغله لديه في محله ، و هو رجل يبدو أنه عربي مسلم ، بدليل حديثه عن القرآن و وضعه آية قرأنية في محله مكتوبة بخط الثلث و بوستر للفيلم العربي ( في بيتنا رجل ) ، و هو من إنتاج عام 1961 ، بطولة « عمر الشريف « و « زبيدة ثروت « و « رشدي أباظة « ، أو أن السيد « هاميل « إيراني مسلم بدليل عمله في تجارة السجاد .
أما الصبي « مومو « فليس مهتماً بإسمه ( محمد ) ، بل يرفض أن يُنادى به ، بذريعة أنه إسمٌ طويل ، و يفضل عليه إسم ( مومو ) ، و يخبر السيد « هاميل « بأنه لا يعرف إن كان مسلماً . و هذا الصبي ذو شخصية مستقلة ، فطنٌ و حاد الذكاء ، و جريء ، و يسأل أسئلة واقعية . و على الرغم من مشاكساته إلا أنه واقعي في تفكيره و في سلوكه ، و تقوده واقعيته و يقوده سلوكه إلى أن يدرك حقيقة الواقع و يفهم معنى الحياة و أن يتلمس نسيج العلاقة الإنسانية ، ما يدفع دموع المشاهد الى النزول ازاء أكثر من مشهد .
توقفت « صوفيا لورين « عن التمثيل « منذ عشر سنوات ، و كان آخر فيلم لها هو فيلم ( الصوت الإنساني ) الذي هو من إخراج ابنها « إدواردو بونتي « أيضاً ، و يصور تداعيات امرأة عاشقة تعيش حالة الفقد و وهم عودة الحبيب بعد الحرب العالمية الثانية .
و هذه المرة تعود الى التمثيل بقوة و بتحدٍ ، على الرغم من تقدمها في السن ( 86 عاماً ) ، و كأنها تستعيد مجدها السابق ، مجد « صوفيا لورين « التي خطفت جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 1962 عن دورها في فيلم ( امرأتان ) الذي تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية و المقتبس عن رواية بذات العنوان للروائي الإيطالي « البرتو مورافيا « ، و هو من إخراج « فيتوريو دي سيتشا « ، و عن الفيلم إياه حصدت « صوفيا لورين « جوائز مهرجانات ( كان ) و ( فينيسيا ) و ( برلين ) .
و « صوفيا لورين « كانت قد تقدمت الى مسابقة ملكة جمال إيطاليا عام 1950 . في ذلك الوقت كانت في السادسة عشرة من عمرها ، و كان منتج الأفلام الإيطالي « كارلو بونتي « عضو لجنة التحكيم ، و هو الذي اُخذ بجمالها و سحر فتنها ، فطلق زوجته « جوليانا « ليتزوجها ، فتبدأ انطلاقتها السينمائية من إيطاليا . و من ذلك الزواج الوحيد ، بالنسبة لـ « صوفيا « ، أنجبت إبنيهما « كارلو بونتي الابن « و « إدواردو بونتي « الذي يبدو أنه مصممٌ على تخليد مسيرة والدته .. من خلال إخراجه لأفلام لها في هذه السنوات الأخيرة من عمرها .
كلا الفيلمين اللذين أخرجهما « إدواردو بونتي « تظهر فيهما بطلة الفيلمين ، والدته « صوفيا لورين « و هي تعاني من تداعيات الحرب العالمية الثانية ، على الرغم من اختلاف موضوعَي الفيلمين . في فيلم ( الصوت الإنساني ) تظهر في دور عاشقة فقدت حبيبها كضحية للحرب ، ولكنها تتوهم عودته و تطلب من عاملة منزلها طبخ الوجبة التي يحبها . في الفيلم الجديد ( الحياة المقبلة ) يُظهِرها المخرج ( ابنها ) في دور الضحية اليائسة من عودة أي غائب ، لأنها هي نفسها دخلت في دور الغياب . لذلك فهي تلوذ بالقبو ، لتعيش حالة من الصفاء و هي تحاول التخلص من كوابيس معسكر ( أوشفيتز ) النازي الذي نجت منه .
فيما تذكّرنا قصة الصبي « مومو « بحكاية المومس في رواية ( الطاحونة الحمراء ) بطريقة معكوسة ، ففي تلك الرواية يطلب الزوج من زوجته التوقف عن تلبية طلبات ممارسة الجنس مع زبائنها الكثر خوفاً على صحتها ، فيما تشير حكاية « مومو « الى أن أبيه كان قد قتل والدته بسبب امتناعها عن استقبال زبائنها .. و كان « مومو « في السادسة من عمره حين قُتلت والدته .
و نحن نشاهد فيلم ( الحياة المقبلة ) يبرز أمامنا سؤال و يظل يتنامى في أذهاننا طوال المشاهدة : هل نحن نتابع سيرة ( مدام روزا ) التي تقترب من المحطة الأخيرة من حياتها ، كما يوصلنا إليها الفيلم ؟ أم نحن نقرأ سيرة « صوفيا لورين « نفسها و هي في السادسة و الثمانين من عمرها و تجهد في أن تتحرك أمام الكاميرا متحدية ً الزمن لتقدم لنا شخصية تختلف عن جميع أدوارها طوال أكثر من نصف قرن ؟
لا يستطيع المشاهد المثقف أو المشاهد المتابع أن يتابع أحداث هذا الفيلم دون أن يتفرس في « صوفيا لورين « نفسها أكثر من متابعته لتصرفات و حركات « مدام روزا « ، ذلك أن « لورين « تحضر في هذا الفيلم بكل بهائها الجمالي و تاريخها السينمائي ، حتى ليبدو أن الفيلم يتحدث عن سيرتها هي و ليس سيرة « روزا « حين تطغى شخصية تلك الممثلة الجميلة الفارعة ذات الحضور السينمائي الذي اختصر الجمال الإيطالي في أنثى اسمها « صوفيا لورين « و هي الآن لا تسيطر سيطرة كاملة على حركة جسدها و لا تستطيع المشي دون الاستناد الى الحائط أو الى مسند ما و قد وهن هذا الجسد و قضمت الشيخوخة ملامح ذلك الجمال الصافي ليستقر أثره بين أخاديد تجاعيد تنبئ من لا يعرف « صوفيا لورين « أن هذه الممثلة كانت من أجمل جميلات القرن العشرين .
فيلم ( الحياة المقبلة ) ليس فيلماً إنسانياً حسب ، بل هو فيلم موجعٌ ، فيلمٌ مدروس بعناية من جميع جوانبه الأدبية و السينمائية ، فهل سيترشح لجائزة الأوسكار فيستعيد العالم صورة « صوفيا لورين « التي خطفت جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 1962 عن دورها الرئيس في فيلم ( امرأتان ) ؟

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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