اتحاد الكرة الطائرة يقيم تصفيات المنطقة الوسطى بمشاركة 9 أندية

تواصل منافسات الدرجة الاولى المؤهلة إلى الاضواء

بغداد ـ فلاح الناصر:

تتواصل في قاعة الشعب للألعاب الرياضية المغلقة منافسات دوري أندية الدرجة الاولى «المجموعة الوسطى» بالكرة الطائرة بمشاركة 9 اندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وبحسب المشرف العام على تصفيات المجموعة الكابتن علاء شاكر، ان اتحاد اللعبة اطلق المنافسات لفرق المجموعة الوسطى وتضم 9 اندية تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت المجموعة الاولى « الزعفرانية وهبهب والحسين وهيت وآقصو» وتكونت المجموعة الثانية من «الشرقاط والضلوعية والمقدادية وحديثة».

واشار إلى ان فريقان سيتأهلان من كل مجموعة للعب في التقاطع ثم يتأهل أول وثاني إلى الادوار اللاحقة لينضم إلى الفرق التي تاهلت من مباريات المجموعات التي اقيمت في العمارة وكربلاء وكركوك، حيث سيتم اقامة منافسات خاصة بأندية الدرجة الاولى المؤهلة إلى دوري الاضواء للموسم المقبل 2021/ 2022.

وقال ان المباريات افرزت عن مستويات مشجعة ومن النتائج التي تحققت في المباريات فوز نادي أقصو على الزعفرانية بثلاثة أشواط مقابل شوطينت وهيت على فريق الحسين بثلاثة اشواط من دون رد وهبهب على اقصو بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد والزعفرانية على فريق الحسين بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد وتتواصل المباريات وسط اثارة وندية بين الفرق المشاركة وبمعدل مباريات صباحا ومساء، حيث هنالك متابعة دؤوبة لاتحاد الكرة الطائرة المركزي واللجان العاملة لانجاح المنافسات الخاصة بفرق هذه المجموعة.

واوضح الكابتن علاء شاكر ان المستويات الفنية التي قدمتها الأندية في مباريات المجموعة الوسطى في البطولة كانت مشجعة وهنالك مشاركة واسعة للاعبين الشباب باعمار صغيرة حيث قدموا امكانات فنية مشجعة مما يضاف قوة إلى الفرق المشاركة والتصفيات بصورة عامة، حيث اسشتعرض الشباب مهارات فنية واضحة وكانوا سندا مميزا لفرق وهذا يجعل اللاعبين الشباب تحت الاضواء سيما في دعوة اللاعبين لتشكيلة المنتخبات الوطنية للفئات العمرية التي لديها استحقاقات مقبلة منها المشاركة في بطولة آسيا التي كانت تأجلت إلى العام المقبل وكانت مقررة في إيران، لكن الاتحاد الآسيوي ارتأى تأجيله بسبب جائحة كورونا.

واوضح شاكر ان المنتخب سيشارك في بطولة آسيا تحت 21 عاما باشراف ملاكه التدريبي المؤلف من سعد يحيى ويساعده احسان عبد الحسن وعادل جزر ورسول سلطان.. مشيرا إلى ان لاعبي المنتخب الوطني لفئة الناشئين الذين تفوقوا في الحصول على برونزي البطولة العربية نهاية 2018 في الأردن سيشكلون عماد المنتخب الذي سيشارك في بطولة آسيا مع التأكيد على اولولية الجهاز الفني في امكان ضم لاعبين مؤهلين للدفاع عن الوان العراق في المحفل القاري المقبل، سيما ان الملاك التدريبي يواصل متابعة اللاعبين الشباب في البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الكرة الطائرة المركزي.