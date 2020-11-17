مُذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة وجامعة بغداد

إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أول أمس، رئيس جامعة بغداد الدكتور منير السعدي.وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المُشترك وإشراك شباب الجامعة بمُختلف الأنشطة والفعاليات التي تُقيمها دوائر الوزارة والاستعانة بخبرة الأساتذة بمُختلف الاختصاصات في المناهج العلمية الخاصة بالوزارة .

وعَبر درجال عن ثقتهِ بنجاح الشراكة في العمل ومُذكرة التفاهم التي ستكون ذات جدوى كبيرة جدًا نظرًا للمكانة التي تتمتع بها الجامعة والعدد الكبير من الطلبة الشباب فيها والذين سيكون لهم دورهم ومكانتهم المعتمدة في جميع الفعاليات ، مُنوهًا أن وزارة الشباب والرياضة على تماس متواصل وتربطها علاقات طيبة جدًا مع جامعة بغداد وأساتذتها بريادية العمل .

من جانبهِ أكد الدكتور السعدي على أن مكانة وزارة الشباب والرياضة ووزيرها لهُما أولوية خاصة ونشاط ملحوظ طيلة الموسم الدراسي وهي من أكثر الوزارات التي نعمل معها ونتطلع قدمًا إلى العمل بنوعية خاصة مُتميزة في البرامج والأنشطة خاصة وأن الجامعة تتوافر على مواهب رياضية وفنية وثقافية كبيرة من الممكن اعتمادها ، مثنيًا على دور الوزير درجال في تعضيد اواصر التعاون المُشترك مع الهيئات التدريسية والباحثين والمراكز البحثية التي ستكون عند مستوى الطموح بالتأكيد.