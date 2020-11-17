رجل يدخل موسوعة غينيس بعد إلتقاط 50 قطعة ذرة في فمه خلال دقيقة

الصباح الجديد – وكالات:

قام رجل من ولاية أيداهو بالتقديم للمرة 151 من أجل تحطيم الأرقام القياسية وشق طريقه إلى لقبه الأخير من خلال التقاط 50 قطعة من ذرة الكراميل في فمه خلال دقيقة واحدة لينجح في كسر رقماً قياسياً جديد.

وحطم ديفيد راش أكثر من 150 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس من خلال الترويج للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولكنه في تجاربه الأخيرة انتهج نهج جديد وقدم للموسوعة من خلال ضرب كرة تنس الطاولة على الحائط بواسطة فمه.

والهمته تجربته الأخيرة بالفيديوهات الترفيهية بمحاولة تسجيل رقم قياسي آخر من خلال التقاط حبات الذرة المغلفة بالحلوى واصطيادها في الفم خلال دقيقة واحدة وأن يكون الإلقاء ذاتياً.

ويتابع فريق عمل إدارة الأرقام القياسيّة في موسوعة غينيس جميع الأفكار المقدمة بحيادية والتزام بالأرقام كافة لضمان صحّتها فلا يتم المصادقة على أي محاولة ولا تمنح شهادة، غينيس للأرقام القياسيّة، إلاّ بعد أن يتم التحقق من المحتوى وتوافقه مع جميع الشروط لديها والتي تتمثل في تقديم فكرة جديدة أو كسر رقم قياسي سابق تم تسجيله داخل الموسوعة وفقاً لاشتراطات تحددها.