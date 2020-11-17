جينيفر لوبيز تلخص عام 2020 بكلمات مؤثرة خلال تكريمها

الصباح الجديد- وكالات:

نالت النجمة العالمية جينيفر لوبيز جائزة أيقونة عام 2020، في حفل توزيع جوائز People’s Choice Awards في سانتا مونيكا أمس الاول.

ولخصت جينيفر لوبيز عام 2020 عندما قالت في اثناء اعتلائها المسرح، “يا ربي 2020 لم يكن مزحة، أليس كذلك؟”

وتابعت :”أعني، قبل عام 2020، كنا مهووسين بالفوز بهذه الجائزة، والترشح لهذه الجائزة، وعلقنا على من حقق أكبر عدد من الأرقام القياسية، أو من كان لديه أكبر افتتاح في شباك التذاكر أو الأشياء المجنونة. كان هذا العام الأفضل. أظهر لنا ما هو مهم، وما لم يكن كذلك.

وقالت لوبيز :”نساعد بعضنا البعض، ونحب بعضنا البعض، ونتعامل بلطف مع بعضنا البعض. وأهمية ذلك الاتصال، تلك اللمسة الإنسانية، وأنا أدرك أن هذا ما أسعى لتحقيقه في كل ما أفعله للوصول إلى الناس، ولمس الناس. أعتقد أن هذا ما نريده جميعًا، أن نعرف أننا لسنا في هذا وحدنا”.

واضافت: “إيماني بك وإيمانك بي يحفزني على الاستمرار، وأحيانًا عندما أكون متعبة أو أتعرض للضرب مثل الكثير منا هذا العام، فإن عائلتي وأصدقائي وأطفالي ومعجبيّ رفعوني عندما لم اقوى على النهوض”.

تحدثت لوبيز، التي بدأت حياتها المهنية كراقصة في “In Living Color” ، عن المثابرة قبل أن تنجح كممثلة ومغنية ومنتجة: “بصفتي لاتينية وكامرأة، علينا أحيانًا أن نعمل بجهد مضاعف للحصول على الفرصة. أحيانًا أحلامي الكبيرة وطموحاتي جعلت الناس من حولي متوترين، وكانوا يلمحون الى اني انفع كراقصة وليس ممثلة او مغنية، وكلما قالوا إنني لا أستطيع، كلما عرفت أنه يجب عليّ أن أحقق ذلك”.