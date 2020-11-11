كيا تقتحم أسواق العالم بسيارتها الاقتصادية الجديدة

الصباح الجديد – وكالات:

بدأت شركة كيا بتوسيع مبيعات سيارة Picanto الجديدة كليا والتي صنفت من بين أجمل السيارات الصغيرة المخصصة للقيادة في المدن.

وصممت Picanto الجديدة والمعروفة أيضا باسم morning، بهيكل هاتشباك صغير مميز بطول ثلاثة أمتار و59 سنتيمترا، وبعرض 159 سم، وارتفاع 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 240 سم.

وتختلف هذه السيارة عن نماذج Picanto السابقة بتصميم جديد للمصابيح الأمامية، إذ زودت المصابيح بأربع وحدات إضاءة جديدة تعمل بتقنيات LED، وبعدسة إضاءة أساسية تركز حزم الضوء لمسافات بعيدة، كما زودتها الشركة بمصابيح رجوع صغيرة خاصة من الخلف، وممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة أيضا، وملحقات أنيقة من الكروم غطت العديد من عناصر الواجهة الأمامية وأنابيب العوادم.

وجهزت المركبة بنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس، وبحساسات مسافات وكاميرات خلفية، وحساسات للإضاءة والمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة ABS للتحكم بالفرامل.

وستطرح بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بسعة ليتر واحد وعزم 67 حصانا، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 84 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات.