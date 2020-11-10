انعقاد المؤتمر الدولي للبيئة وعلوم البحار وإنشاء هور اصطناعي وتشكيل لجنة لمجابهة الكوارث الطبيعية

مدير عام مركز علوم البحار للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند :

قال المدير العام لمركز علوم البحار الدكتور نوري عبد النبي ناصر : تم تأسيس مركز علوم البحار في جامعة البصرة رسميا عام 1981 ليصبح الجهة الوطنية المتخصصة بعلوم البحار ضمن جامعة البصرة وفي عموم العراق وفي يومنا هذا أصبح المركز واحدا من أكبر المراكز المتخصصة في المنطقة.

تطور منهج البحث العلمي للمركز طوال مسيرته العلمية

وأضاف مدير عام المركز يضطلع مركز علوم البحار بمهام بحثية وتطبيقية فضلا عن البحث العلمي التطبيقي وتقديم المشورة العلمية والفنية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالأضافة الى البحث العلمي الصرف لغرض التعرف على البيئة البحرية والمسطحات المائية، كما يسعى الى النهوض بقدرات نسبية بما يتلائم مع تنمية الطاقات البشرية وتطوير الموارد البشرية للمركز ليلبي احتياجات البحث العلمي.

وقد تطور منهج البحث العلمي للمركز طوال مسيرته العلمية التي تجاوزت 40 عاما وقد نضجت خططه

العلمية لتكون أكثر أستجابة للتنمية الوطنية الشاملة خاصة في مجال النشاطات الاقتصادية والبيئية للمنطقة

الجنوبية والمياه الساحلية العراقية، وبات يسهم بأعطاء المشورة العلمية على اعلى المستويات في الدولة

في المجاالت البيئية، مما عزز الثقة العالية بقدراته وجعله يحتل مرتبة متقدمة في تسلسل المراكز البحثية.

وأوضح الدكتور نوري عبد النبي ناصر أيضا : يسعى المركز ليكون مؤسسة إثرائية تضاف علميا وأكاديميا الى المؤسسات الجامعية العراقية من خلال تطبيق معايير البحث العلمي العالمية في الاعتمادية والجودة فيما يخص منهج البحث العلمي ووسائله باستخدام المستجدات العالمية في ميادين البحث العلمي و الأكاديمي في الجوانب البيئية البحرية والساحلية وتطوير مهارات منتسبيها من خلال رفع مستواهم العلمي وخبراتهم الحقلية والعلمية.

تطوير محطة ابحاث المنذوري في الأهوار

وبيّن المدير العام أن تعاونا مميزا سيشهده مركزنا وقائممقامية الهارثة لتطوير محطة ابحاث المنذوري تم ذلك خلال لقائنا بقائمقام قضاء الهارثة تناول سبل تطوير العلاقة بين المركز و القائمقامية ومن خلال اللقاء وسيقوم السيد القائمقام بمتابعة إكساء الشارع المؤدي إلى محطة ابحاث المنذوري في الأهوار كذلك متابعة تأهيل الانارة في المحطة و خارجها من اجل تسهيل مهمة الوصول اليها وتذليل العقبات خدمة للعلم والبحث العلمي.

انشاء هور اصطناعي في جامعة البصرة

وفي زيارة تفقدية لمركزنا قام بها رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين ، ناقشنا اهم مجريات العمل في انشاء الهور الاصطناعي وزراعة فسائل النخيل وشتلات المنغروف ونباتات الزينة ونوقشنا ايضا الكثير من الجوانب الايجابية لهذا المشروع التطوعي ومنها انشاء بئر في المنطقة لتسهيل عملية السقي وانعاش احواض الاسماك واستثمار بيئة المنطقة لانشاء منطقة ترفيهية وتسويق النتاجات العلمية والتوسع بالمشروع ليشمل المنطقة القريبة

مذكرة لتنشيط البحث العلمي

مع متحف التاريخ الطبيعي

وتم في المركز اللقاء بالدكتور عادل قاسم جاسم مدير متحف التاريخ الطبيعي في في جامعة البصرة .

وبحثنا تطوير واقع المتحف الكائن في القصور الر ئاسيه وإمكانية انشاء متحف في محطة المنذوري التابعة لمركز علوم البحار

كما اتفق الطرفان على إعداد مذكره تفاهم بين مركز علوم البحار ومتحف التاريخ الطبيعي لغرض تنشيط العمل البحثي بين الطرفين.

المؤتمر الافتراضي الدولي

الاول للبيئة وعلوم البحار

نظم مركز علوم البحار مؤتمره الافتراضي الدولي الاول للبيئة وعلوم االبحار وافتتحت فعاليات المؤتمر بحضور رئيس جامعة البصرة وبمشاركة جامعات محلية متمثلة بجامعات بغداد والمستنصرية والكوفة وبابل اضافة الى جامعة ذي قار ومن الجامعات الدولية المشاركة في المؤتمر جامعة تشرين في سوريا وجامعة خوزستان الايرانية والمعهد العالي للبحوث البحرية اضافة لمشاركة كافة الباحثين من اقسام المركز العلمية .

وتضمن المؤتمر دراسات حول المياه والتلوث والتغيرات البيئة والمناخية والمد الملحي بالاضافة الى محاضرات عن الاسماك ودراسة حول زراعة نبات المنغروف ، وتطبيقات تقنية النانو في علاج الاصابات المسببة بواسطة البكتيريا المقاومة للعديد من المضادات اضافة الى دراسات عديدة حول مواضيع الكيمياء البحرية والفيزياء البحرية والرسوبيات والاحياء والفقريات

تشكيل لجنة مكافحة ومجابهة

الكوارث الطبيعية التي تواجه البلاد

وبتوجيه من رئيس الجامعة تم تشكيل لجنة علمية من مركز علوم البحار برئاسة المدير العام للمركز ورؤساء الاقسام العلمية ومدير شعبة المعلومات البحرية والتوثيق ومسؤول الشعبة الفنية والبحرية اضافة الى مسؤول الدفاع المدني لغرض ادارة وتهيئة ومكافحة ومجابهة الكوارث الطبيعية والصحية التي تواجه البلاد بصورة عامه والمحافظة بصورة خاصة .

و اكدت اللجنه في اجتماعها الاول على اعطاء التقارير التفصيلية والخطط اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمجابهة الازمات

فريق علمي تقني الى لجنة ادارة المياه في المحافظة

وبتوجيه من رئيس الجامعة تم تشكيل فريق علمي تقني لاعداد تصميم البرامج الالكترونية الخاصة بقاعدة بيانات لجنة ادارة المياه في محافظة البصرة برئاسة الدكتور علي حمضي ذياب مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية و مدير عام مركز علوم البحار ومجموعة من الاساتذة المختصين وتم الاجتماع في مركزعلوم البحار بحضور كافة اعضاء الفريق التقني العلمي .

واكدنا ان المجتمعين اتفقوا على مجموعه من الفقرات اهمها جمع البيانات على وفق السنوات وإعداد برامج للتنبؤ بالتغيرات اضافة الى قاعدة للبيانات عن موقع الجامعة والتأكيد على تدقيق البيانات قبل استخدامها.