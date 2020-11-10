  • الثلاثاء , 10 نوفمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

في رحاب الامامين الجوادين

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التعليقات على في رحاب الامامين الجوادين مغلقة
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  • 1 –
    يلقب الامام – موسى بن جعفر ( عليه السلام ) – وهو الامام السابع من ائمة الهدى من اهل البيت – بباب الحوائج
    وقد اعتاد الناس ان يتوجهوا للتشرف بزيارته والتوسل به الى الله تعالى لقضاء حوائجهم ، وهي سرعان ما تنقضي ببركاته
    قال :أحد شعراء الولاء :
    لُذْ إنْ دَهَتْكَ الرزايا
    والدهرُ عيشَك نكّدْ
    بكاظمِ الغيظِ ( موسى )
    وبالجوادِ ( مُحمدْ )
    ويلقب الامام محمد الجواد (عليه السلام) – وهو الامام التاسع من ائمة اهل البيت عليهم السلام – بباب المراد وهو كعبة الزائرين والوفّاد .
  • 2 –
    يلقبُ الامامان الكاظم والجواد عليهما السلام تارة بالكاظميْن ، واخرى بالجوادين
    قال المرحوم العلامة الشيخ محمد السماوي المتوفى سنة 1370 هـ
    أنا لائِذٌ بكما فكونا
    يا إماميّ المَلاذا
    ليقال إنّ الكاظميْن
    تكفلا بين الملا (ذا )
    وقد قال الحاج مجيد العطار- الشاعر الحلي المشهور المتوفي سنة 1340 هـ – قبله :
    لي بالامامينِ موسى والجوادِ غنىً
    إنْ أعوزَ الناسُ حاجاتٍ الى الناسِ
    الذاكريْن جميلَ الصنع إن وعَدَا
    والناسُ للوعد ما فيهم سوى الناسِ
    والملاحظ هنا :
    استخدام الشاعرين للجناس ، لكنْ ببراعة ملحوظة
    راجع الروض الخميل ج2 /ص230
    للمرحوم الدكتور السيد جودت القزويني
  • 3 –
    وللخطيب السيد داخل السيد حسن بيتان قالهما عند زيارته لنا :
    شددتُ رحالي نحو ( موسى بن جعفرٍ)
    لإِلْثَمَ أعتابَ الضريحِ المطهّرِ
    لئن كان موسى للحوائج بابَها
    فانّ (حسينَ الصدر) بابُ ابنِ جعفرِ
  • 4 –
    وقال احد شعراء الولاء في كاظم الغيظِ (عليه السلام)
    بابُ الحوائج ما أتَتْهُ مروعةٌ
    في حاجةٍ إلاّ ويقضي حاجَها
  • 5 –
    وقال المرحوم العلامة السيد حسين الهندي في مدح الامامين الجوادين :
    جئتُ سليليْ أحمدٍ أبتغي
    تفريجَ همّي ووفاءَ دَيْنِي
    قد فاز مَنْ أمَّ جواداً فهلْ
    يخيبُ مَنْ أمّ الجواديْنِ ؟
  • 6 –
    وقال المرحوم الحاج مجيد العطار الحلي
    لي بالجوادين أقصى ما أؤملُه
    مِنَ الرجاءِ ومَنْ مِثْلُ الجواديْنِ ؟
    محا محلّها عني الجوى كرماً
    فليمحُ جودُهما مِثلَ ( الجوى دَينْي )
  • 7 –
    وقال المرحوم السيد راضي القزويني :
    لُذْ بالجوادين اللذين هما
    ما برحا للجُوِد باَبيْنِ
    ما خاب مَنْ يرجو جواداً فهل
    يخيبُ مَنْ يرجو ( جوادَيْنِ ) ؟
  • 8 –
    وحين توجه المرحوم العلاّمة الشيخ محمد جواد الجزائري الى الكاظمية متوسلاً لشفائه بالاميمين الجوادين ، كتب له الامام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء :
    قالوا أبا العز مشى طالبا
    شفاءَهُ عند الاماميْنِ
    فقلتُ : يا مَنْ بيديه الشِفا
    شافِ ( جواداً) بالجوادْينِ
  • 9 –
    وقال المرحوم الدكتور السيد جودت القزويني ( المتوفي في 7/4/2020)
    أتيتُ الى رَبْع الجوادينِ أبتغي
    زوالَ (الجوى) مما يُسببه ( دَينيِ)
    فقد أمّلاني بالعطاء تكرما
    وما خاب من يسعى لِرَبْع ( الجوادَينْ)
    لقد كانت هذه جولة سريعة في رحاب الامامين الجوادين ( عليهما السلام)، نسأله تعالى بحقهما ان يرفع الوباء والبلاءعن العراق وأهله جميعاً انه سميع الدعـاء.
  • حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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