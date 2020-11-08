متحف مدام توسو يبدل ملابس تمثال ترامب

الصباح الجديد – وكالات:

في خطوة رمزية تشير إلى انتهاء فترة حكمه، قررت إدارة متحف مدام توسو الشهير في لندن تبديل ملابس تمثال دونالد ترامب الشمعي، بطقم رياضي لممارسة لعبة الغولف.

وجاءت الخطوة بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات، امس الاول السبت، بعدما حسم أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة لمصلحته.

وكان تمثال ترامب في متحف مدام توسو مكتسيا ببدلة سوداء طيلة فترة رئاسته للولايات المتحدة، إلا أن هذه البدلة تم استبدالها، بملابس الغولف، الرياضة المفضلة للرئيس المنتهية ولايته، وإلى جانبها سلة تضم العصي المخصصة للعبة.

وكان ترامب يمارس الغولف لدى إعلان نتائج الانتخابات، في أحد منتجعاته بولاية فيرجينيا. ومصر على رفض النتائج: أعمل على تشكيل فريق دفاع.

وضم المتحف إلى قائمة أعماله تمثالا شمعيا بالحجم الطبيعي لترامب أواخر عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية على حساب المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

يشار إلى أن المتحف يعد من بين أشهر متاحف الشمع حول العالم، ويمتلك فروعا في عدة دول.