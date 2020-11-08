لماذا نميل إلى تناول الحلوى والموالح؟

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الدكتورة يكتيرينا بيريفا، مديرة مختبر التغذية المرتبطة بالعمر في المركز الفدرالي لبحوث التغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية، خصائص الجسم التي تعكس تفضيلاتنا الذوقية.

وتشير الدكتورة إلى أن هذه الخصائص تتكون عند الجنين في الأسابيع الستة والسبعة الأولى من نموه في الرحم. وتقول: “يمكن تعديل الوراثة. فالأم في فترة الحمل ترغب بتناول أطعمة مالحة وهذا يؤثر في الجنين أيضا. والشيء نفسه يحصل عند تناول المواد المرة والحلوة. لذلك يولد الطفل ولديه رغبة فطرية بتناول الحلويات، ولكن إذا قدمت للطفل كمية أكبر من الحلويات، سيزداد إدمانه عليها.

وتوضح: “هناك أشخاص يفضلون تناول الأطعمة المالحة وبكميات كبيرة، وهؤلاء عادة يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم. وهم بهذه الطريقة يحاولون تحسين عمل الأوعية الدموية. وهناك أشخاص يسعون دائما لتناول الأطعمة الحارة، وهؤلاء يعانون عادة من نقص في افرازات المعدة”.

اما الرغبة الجامحة لتناول الحلويات فلها أسبابها، وتقول “هناك أشخاص يحبون الحلويات بكل مراحلهم العمرية وهذه علامة تشير إلى عدم استقرار عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز.

وتقول، “هنا تعمل قوة الإرادة فقط. فمثلا إذا كان الشخص قد تعود على شرب الشاي مع ثلاث ملاعق فيمكن كمية السكر في الشاي تدريجيا، وسوف يتعود عليها. ونفس الشيء يشمل الأطعمة المالحة وغيرها”.