عقوبات ترامب ادت الى سحب نحو 3 ملايين برميل يوميًا من الأسواق الدولية

توقعات مخيفة لسوق الطاقة في العالم بعد فوز بايدن

الصباح الجديد ـ وكالات :

تحدث تقرير اقتصادي، عن توقعات مخيفة لمجال الطاقة في اميركا والعالم بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الاميركية، حيث أن بايدن المناصر للبيئة وللطاقة الخضراء سيحدث تغييرا في سياسة الطاقة الأميركية.

وأظهر بايدن اهتمامًا بالدبلوماسية متعددة الأطراف على غرار الإدارات الديمقراطية السابقة. قد يعني ذلك مسارًا نهائيًا لأعضاء أوبك إيران وفنزويلا للخروج من عقوبات واشنطن وبدء الضخ مرة أخرى ، إذا تم استيفاء الشروط المناسبة.

في إيران ، يمكن أن يشمل هذا المسار نهجًا مشتركًا بين واشنطن وأوروبا ، على غرار الصفقة التي تم التوصل إليها في عهد إدارة أوباما.

في فنزويلا ، من المرجح أن يستمر بايدن في تفضيل العقوبات للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو ، لكنه قد يزيد الجهود الدبلوماسية لإنهاء المأزق من خلال التفاوض على انتخابات جديدة أو تقاسم السلطة مع المعارضة.

وأدت العقوبات الأحادية التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على البلدين إلى سحب نحو 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام من الأسواق الدولية ، أي ما يزيد قليلاً عن 3٪ من الإمدادات العالمية.

ويفتقر بايدن إلى العلاقة الحميمة التي طورها ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذا البلد هو أكبر صوت في منظمة البلدان المصدرة للبترول ، مما يعني أن بايدن قد لا يشارك عن كثب في سياسة الإنتاج للمجموعة. كما أنه من المرجح أن يعتمد على القنوات الدبلوماسية الهادئة للتأثير على أوبك أكثر من اعتماد ترامب على تويتر.

لم تُفصّل حملة بايدن بعد كيف ستتعامل مع هذه القضايا ، لكن أي تأثير قد يمارسه كرئيس سيكون على الأرجح في خدمة نفس الهدف – سعر معتدل للنفط. يحتاج أي رئيس أمريكي إلى وقود ميسور التكلفة للمستهلكين. وبالنسبة لبايدن ، يجب أن يكون السعر مرتفعًا بما يكفي لجعل بدائل الطاقة النظيفة للوقود الأحفوري قادرة على المنافسة لدعم خطته الطموحة للمناخ.

كان ترامب أكثر انخراطًا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من معظم أسلافه. وقد أثر في بعض الأحيان على سياسة أوبك بتغريداته ومكالماته الهاتفية ، حيث دعا إلى سعر نفط منخفض بما يكفي للمستهلكين ولكنه مرتفع بما يكفي لعمال الحفر.

كما أضعفت عقوباته تأثير صقور أوبك فنزويلا وإيران داخل المجموعة ، وأزالت عقبتين تاريخيتين كبيرتين أمام سياسة أوبك الموالية لواشنطن. وركزت هذه القوة مع السعودية المنتجة الرائدة ، إلى جانب روسيا ، وهي جزء من المجموعة المعروفة باسم أوبك +.

وستنظر إدارة بايدن في إعادة الدخول في اتفاقية باريس للمناخ ، وهي اتفاقية دولية تم التفاوض عليها خلال إدارة أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري الذي انسحب ترامب من قوله إنه قد يضر بالاقتصاد الأمريكي.

وتعهد بايدن أيضًا بخفض الانبعاثات الأمريكية إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 ، بما في ذلك عن طريق خفض الانبعاثات من صناعة الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول عام 2035 – وهو هدف سيكون من الصعب تحقيقه بدون أغلبية ديمقراطية في الكونجرس.

ويرى بايدن أن تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا للكوكب ، وأن الانتقال من الوقود الأحفوري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية إذا تحركت الولايات المتحدة بسرعة كافية لتصبح رائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.