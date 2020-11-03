لاتفسروا موقفنا بشكل خاطىء واياكم وتحدي السلطة في إلاقليم

بارزاني يخرج عن صمته مهددا العمال الكردستاني:

السليمانية ـ عباس اركوازي:

وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تهديداً شديد اللهجة الى حزب العمال الكردستاني، محذرا من الاستقواء على السلطة القانونية في الاقليم، وذلك على العكس من بعض التوقعات التي اشارت الى ان بارزاني وهو زعيم اكبر الاحزاب السياسية في الاقليم سيخفف من حدة التوتر، التي برزت مؤخرا بين حزبه والعمال الكردستاني.

واضاف بارزاني في بيان وجه امس الاول الاثنين الى الرأي العام الكردستاني بخصوص الأوضاع الراهنة المعقدة والاستثنائية في المنطقة، والأزمات التي تواجه البلاد، انه “في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، “أرى من الضروري ان أطالب كل فرد كردستاني ان يواجه بواقعية هذا الظرف الاستثنائي، وان يكونوا على مستوى المسؤولية التأريخية وان يخطوا نحو انهاء التوتر والصعاب”.

ودعا بارزاني الى عدم تسفير تحريمه الاقتتال الكردي الكردي، بنحو خاطئ وان يتم استغلاله لتحدي السلطة القانونية في إقليم كردستان،لان شعب كردستان وكل الأطراف تضررت كثيراً من القتال وعدم التضامن والفرقة.

ورفض بارزاني محاولة العمال الكردستاني بفرض إرادة مسلحة غير قانونية على المواطنين في كردستان، مستدركاً،”يجب ان لايفسر تحريم اقتتال الاخوة، بأن يتم تخريب الاستقرار والامن في مدننا وقرانا وقصباتنا، وان يُجبر مواطنونا على ترك منازلهم ومناطقهم ويكونوا ضحايا ويقتلوا من دون وجه حق ، دون ان يحرك احد ساكناً” .

واستنكر بارزاني ما اسماه فرض احتلال وامر واقع جديد من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني على المناطق الحدودية في الاقليم ولاحقاً أخرى غيرها، وبدلا من ان يدعموا ويساندوا تجربة إقليم كردستان، فرضوا انفسهم كبديل عن حكومة إقليم كردستان ومنعوا الأهالي من إعمار منازلهم وقراهم، وقاموا بفرض الضرائب والاتاوات عليهم.