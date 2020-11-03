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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الكناني عازم على التغيير في اللجنة الأولمبية

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية صباح الكناني، عزمه على احداث التغيير المطلوب في اللجنة الاولمبية ما يضمن رياضة صحيحة خالية من الفاسدين والمرتشين و اصحاب النفوس الضعيفة.
و قال الكناني في تصريحات صحفية انه «على الرغم من الهجمة التسقيطية التي اتعرض لها بعد فوزي بعضوية الجمعية العمومية من قبل اناس مشخصين من قبلنا و ايضا الاغراءات والصكوك المفتوحة التي عرضت علينا من اناس انتفعوا من المال الاولمبي سابقاً ، الا انني لا زلت مصراً على التغيير و الاصلاح في الحركة الاولمبية التي عانت كثيرا خلال السنوات الماضية».
واوضح بالقول «لن تغرنا كل المغريات المالية و غيرها، كوننا لا نحيد عن طريق الحق والتغيير الذي يتطلع له الوسط الرياضي والجماهير الوفية التي وثقت بنا و بتحركاتنا الاصلاحية مختم تصريحه بدعمه الكامل للكابتن رعد حمودي في الانتخابات المقبلة».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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