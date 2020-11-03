الكناني عازم على التغيير في اللجنة الأولمبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية صباح الكناني، عزمه على احداث التغيير المطلوب في اللجنة الاولمبية ما يضمن رياضة صحيحة خالية من الفاسدين والمرتشين و اصحاب النفوس الضعيفة.

و قال الكناني في تصريحات صحفية انه «على الرغم من الهجمة التسقيطية التي اتعرض لها بعد فوزي بعضوية الجمعية العمومية من قبل اناس مشخصين من قبلنا و ايضا الاغراءات والصكوك المفتوحة التي عرضت علينا من اناس انتفعوا من المال الاولمبي سابقاً ، الا انني لا زلت مصراً على التغيير و الاصلاح في الحركة الاولمبية التي عانت كثيرا خلال السنوات الماضية».

واوضح بالقول «لن تغرنا كل المغريات المالية و غيرها، كوننا لا نحيد عن طريق الحق والتغيير الذي يتطلع له الوسط الرياضي والجماهير الوفية التي وثقت بنا و بتحركاتنا الاصلاحية مختم تصريحه بدعمه الكامل للكابتن رعد حمودي في الانتخابات المقبلة».