” طيور دجلة ” تهدي ستوكهولم اغنية تصدح في فضائها

سمير خليل

هناك، في الاجواء والاماسي الباردة، في السويد، التمت باقة من حمامات العراق وشكلن فرقة فنية عراقية تنشد للسلام للمحبة، للعراق، ولأنهن غير محترفات، اصطففن امام المايسترو المبدع علاء مجيد الذي وضع خبرته وامكاناته الفنية والادارية لصقل اصوات هذا المحفل النسوي العراقي ليطوفوا معا في فضاءات الابداع مع اغان عراقية بعبق الاصالة والتراث.

مؤخرا كرمت فرقة طيور دجلة عاصمة السويد ستوكهولم بأغنية عراقية، عن هذه الاغنية ومسيرة الفرقة حدثتنا السيدة ميلاد خالد رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية طيور دجلة: الاغنية كتبها الشاعر العراقي المغترب د جاسم محمد الذي يكتب الشعر باللغة السويدية، وترجمت للعربية ولحنها المايسترو علاء مجيد، المشرف الفني للفرقة، وعميد الأكاديمية الموسيقية العربية في لندن.

وتابعت: تم تقديم الاغنية للمرة الأولى في متحف مدينة ستوكهولم بمناسبة افتتاحه بعد عمليات الصيانة والترميم التي أجريت في المتحف، وتم اختيار الفرقة لأداء الاغنية الاولى من ضمن خمس كورالات سويدية، وكانت فرقتنا الكورال المغترب الأوحد ضمن المجموعة، وتم عرض الأغنية في قاعة المتحف في الطابق العلوي ولمدة عام كامل. الاغنية هدية امتنان الى أميرة عواصم الدول الاسكندنافية، وتحية حب لمدينة أحتضنت العيون السود لتمسح دمعها المترقرق حنينا للعراق الأم، علما ان للفرقة اغنية بالانجليزية عن السلام”.

اما عن الفرقة فذكرت ان ولادة وانطلاقة الفرقة بدأت بفكرة من السيدة بسعاد عيدان وفنيا على يد المايسترو علاء مجيد، واضافت: عدد عضواتها ما بين 35-45، وهن من الفئة العاملة بالسويد وأغلبهن من حملة شهادات البكالوريوس بشتى الاختصاصات والبعض من حملة الشهادات العليا. الفرقة جمعية طوعية سويدية تخضع للقانون السويدي، ومسجلة لدى دائرة الضرائب السويدية، ولها نظام داخلي خاص بها تم الأخذ به اعتمادا على كل ما يناسب الفرقة بكيانها المعنوي وأعضائها المنتمين للجمعية، لها هيئة ادارية منتخبة من الاعضاء في مؤتمر سنوي يعقد كل عامين، تدير اعمال الجمعية طوال هذه الفترة وتعنى بتنظيم المهرجانات الفنية “.

وتابعت: “اما مسؤوليات الفرقة الفنية فتقع على عاتق المايسترو علاء مجيد، الفنان المعروف بسيرته الفنية وعلى مدار سنوات طويلة، وذاع صيته في الوطن الام وعلى الصعيد العربي وفِي اوروبا خاصة بعمله مع طيور دجلة في السويد. في مجال الموسيقى درسنا النوتة الموسيقية لكن كهواية وليس تخصص، التخصص لدينا للفنانة شهد ملاخا عازفة بيانو ومدرسة موسيقى في مدارس السويد وهي تعوض احيانا غياب المايسترو عن حلقات التدريب”.

*وماذا عن مشاركاتكم في المحافل والمهرجانات الفنية؟