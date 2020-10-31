افتتاح عدد من المدارس شمالي البصرة وقبول كل الطلبة المتقدمين لثانوية المتميزين

النائب الإداري لمحافظ البصرة يتحدث للصباح الجديد:

البصرة – سعدي السند :

حفلت خطة المشاريع التربوية لعام 2019 بأكثر من 250 مشروعا مدرسيا موزعا في عموم الرقعة الجغرافية لمدينة البصرة وأقضيتها ونواحيها وقراها النائية وقد أحيلت الى عدد كبير من الشركات المحلية وتم انجاز أعداد كبيرة منها وهناك عدد آخر قيد الأنجاز بعد أن وصلت نسب الأنجاز فيها الى مراحل قياسية متقدمة .

مدارس مميزة وأنموذجية في مناطق شمالي البصرة

فقد تم في الأسبوع الماضي افتتاح 7 مدارس جديدة شمال المحافظة ضمن مشاريع تنمية الاقاليم وأنعاش الأهوار .

وافتتح المدارس النائب الثاني لمحافظ البصرة الدكتور ضرغام الاجودي الذي أكد خلال افتتاحه الابنية المدرسية ان المدارس الـ 7 التي افتتحت قد تضمنت بعضها 28 صفا و3 قاعات للمختبرات وللمسرح يسع ل300 شخصا اضافة الى سبورات ذكية وشاشات واجهزة حاسوب بصفوف مكيفة وحديثة ، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية لها بلغت 4 الاف متر مربع .

المدارس سميت باسماء الرسول الاعظم ( ص)

وبين النائب الثاني ان تلك المدارس سميت باسماء الرسول الاعظم (ص) كالسيرة المحمدية والحبيب المصطفى وغيرها ردا على الاساءات التي نشرتها الصحف الغربية والفرنسية ضد الشخصية العظيمة للنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه ، مؤكدا ان تلك الخطوة بأفتتاحها تعد ضمن الاستعدادات الخاصة بعودة الدوام الرسمي وضمن خطط الحكومة المحلية التي تركز على محو الامية ونشر العلم والمعرفة في المحافظة .

واشار الاجودي الى ان الحكومة المحلية في البصرة تعاقدت العام الماضي لانشاء أعداد كبيرة من الأبنية المدرسية تتوزع في عموم مركز و أطراف المحافظة مؤكدا على انجاز العشرات منها خلال الفترة الحالية .

من جهته اكد مدير قسم تربية قضاء المدينة نجاح الحساني بان قضاء المدينة لم يشهد اي دوام مزدوج او ثلاثي في جميع مدارسه عدا مدارس قضاء الصادق ، لافتا الى ان المدارس المفتتحة نفذت على موزانتي تنمية الاقاليم وانعاش الاهوار حيث تسهم في فك الاختناقات في جميع المدارس وفقا لقوله .

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات التربوية والاجتماعية في قضاء المدينة وناحية الشهيد عزالدين سليم ( الهوير) وقضاء القرنة .

خطة مشاريع البصرة 2019 اهتمت بشكل كبير بقطاع التربية

يذكر ان القطاع التربوي في البصرة يعاني من قلة الأبنية المدرسية لازدياد أعداد الطلبة ، وقلة الأراضي المخصصة لهذا القطاع ، إلى جانب التوسع العمراني الذي شهدته البصرة .

وأن خطة مشاريع البصرة 2019، اهتمت بشكل كبير بقطاع التربية إذ تمت المصادقة وإحالة أكثر من 250 مشروعا في هذا القطاع الحيوي .

الحكومة المحلية عملت على استملاك عدد من قطع الأراضي لأنشاء المدارس

وأن الحكومة المحلية عملت على استملاك عدد من قطع الأراضي في هذا المجال بالتعاون مع الدوائر الحكومية ، عبر الشراء المباشر أو تبديل ملكية الأرض من الوزارة المالكة لها إلى الحكومة المحلية ، إلى جانب إحالة العشرات من مشاريع إنشاء المدراس إلى شركات محلية وأجنبية تعمل بتنفيذ المباني بطريقة البناء الجاهز، من أجل استغلال الوقت والإنجاز المثالي تحضيراً للموسم الدراسي الجديد .

كما ان قطاع الطفولة منح حصة كبيرة من خطة مشاريع البصرة 2019، واحالة 15 مشروع لانشاء رياض للاطفال حيث اعطت الحكومة المحلية في البصرة اهتماما خاصا ، لقطاع الطفولة في خطة مشاريع البصرة 2019، اذ تمت المصادقة واحالة 15 مشروعا لانشاء رياض اطفال في مناطق مختلفة من المحافظة وان هذا الامر يحدث لاول مرة في العراق ، وقد راعت ان تكون مشاريع رياض الاطفال موزعة على كل مناطق المحافظة.

وذكر مدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبد الكريم ان مشاريع رياض الاطفال توزعت بواقع 4 مشاريع في مركز محافظة البصرة، هي مشروع هدم واعادة بناء روضة القدس/ انموذجية، وهدم واعادة بناء روضة احباب الحسين / انموذجية، وهدم واعادة بناء روضة المعقل/ انموذجية، وانشاء روضة جديدة على القطعة المرقمة (3050/13) في الطوبة والنخيلة، فضلا عن مشروع واحد في في قضاء الفاو يتمثل في هدم واعادة بناء روضة درة الخليج.

واضاف ان قضاء الزبير تضمن مشروعين هما، بناء روضة جديدة في دور الضباط مجاور مشتل البلدية 1971 /الكوت476، وهدم واعادة بناء روضة اطفال الزبير بجوار قسم تربية الزبير، الى جانب مشروعين في قضاء شط العرب، يتمثلان في بناء روضة جديدة نموذجية على القطعة (2391/37)مقاطعة 27 الاكوات، وبناء روضة جديدة نموذجية على القطعة (758/38) مقاطعة 37 الاكوات، ومشروع واحد في قضاء ابي الخصيب عبر بناء روضة جديدة نموذجية على القطعة (3411/61)مقاطعة طلاع الحمزة..

واشار الى ان مناطق شمال البصرة شملت بعدة مشاريع، منها في ناحية عزالدين سليم، هما هدم واعادة بناء روضة الابطال/نموذجية، وبناء روضة جديدة نموذجية على القطعة المحصورة بين متوسطة الشيخ الوائلي ومدرسة التوجيه الابتدائي على القطعة (334/231) مقاطعة (20)في الهوير.

وتابع وهناك مشروع في قضاء الدير، يتمثل في هدم واعادة بناء روضة العناقيد/ انموذجية، ومشروع في قضاء الامام الصادق يتمثل في بناء روضة انموذجية على القطعة(15/1148) ، ومشروع في ناحية النشوة، والذي يتضمن بناء روضة نموذجية على القطعة (35/125)مقاطعة 23 في منطقة الحوافظ.

ولفت عبد الكريم الى ان الاعمال تسير في هذه المشاريع بخطى جيدة، وعلى وفق المخططات والضوابط المعدة للعمل، ومن المؤمل اكتمال بعضها مع بداية العام المقبل .

قبول كل الإعداد المتقدمة إلى ثانوية المتميزين للبنين

من جهة أخرى أعلن الدكتور ضرغام الاجودي عن توجيه المديرية العامة للتربية في المحافظة بقبول جميع الإعداد المتقدمة إلى ثانوية المتميزين للبنين جاء ذلك بعد لقاء مشترك مع ذوي الطلبة في ديوان محافظة البصرة واستلام مناشدتهم لحل مشكلة عدم استيعاب الثانوية للإعداد المتقدمة .

وقال الاجودي ان الحكومة المحلية أصدرت قرارا بقبول جميع الطلبة المتقدمين بعد ان أصبحت الطاقة الاستيعابية 60 طالبا بينما كان المجموع الكلي للطلبة 93 ، مشيرا الى أنه تم توجيه مديرية التربية ببناء صفين اضافيين بحسب حاجة المدرسة لها لأستيعاب العدد الجديد فضلا عن تعيين ملاك تدريسي من حملة الشهادات العليا من العاملين في تربية البصرة .