ارباح شركة جوجل اكثر من 46.2 مليار دولار في الربع الثالث

تحسن كبير مقارنة بـ 7 مليارات دولار عن العام الماضي

متابعة ــ الصباح الجديد:

منذ إصدار تقرير الأرباح الأخير في يوليو، زادت إيرادات ألفابيت، الشركة الأم لجوجل إلى 46.2 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، متفوقة على مبلغ 38.3 مليار دولار الذى حققته خلال الربع الماضي و 40.5 مليار دولار في العام الماضي لنفس الفترة، كما بلغ صافى دخل ألفابيت 11.2 مليار دولار هذا الربع، هو تحسن كبير مقارنة بـ 7 مليارات دولار عن العام الماضي أيضًا.

يمكن أن تُعزى الزيادة العامة في الإيرادات في الغالب إلى “زيادة إنفاق المعلنين على البحث و يوتيوب، بالإضافة إلى استمرار القوة في Google Cloud and Play” ، وفقًا للمدير المالي روث بورات في البيان الصحفي للشركة.

قال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي: “أظهر هذا العام، بما في ذلك هذا الربع من العام، مدى أهمية البحث عن المنتج التأسيسي لشركة جوجل بالنسبة للأشخاص”.

واعترف بيتشاي بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والتي تتهم الشركة بالاحتكار بشكل غير قانوني، فيما يتعلق بالبحث والإعلانات، وقال بيتشاي: “فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، نعتقد أن منتجاتنا تخلق فوائد كبيرة للمستهلكين وستدعم قضيتنا بثقة”.

سلط بيتشاي الضوء أيضًا على بعض التغييرات التي أصدرتها جوجل مؤخرًا بشأن البحث، بما في ذلك بعض ترقيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمية تهجئة محسّنة وميزة البحث عن الأغاني لمساعدة الأشخاص على تحديد الأغاني العالقة في رؤوسهم.

وقال بيتشاي في بيان: “كان لدينا ربعًا قويًا، بما يتوافق مع بيئة الإنترنت الأوسع، ونظرًا لأن هذه النتائج تمثل أرباح الشركة للربع المنتهى في 30 سبتمبر، فإنها لا تتضمن مبيعات أحدث هواتف جوجل الرئيسية أو الأجهزة المنزلية الذكية”.

ووصفها بيتشاي بالمنتجات الجديدة الرائعة المتاحة للعطلات، قائلاً إن هواتف Pixel الجديدة و Chromecast تمت مراجعتها بشكل إيجابي، وأضاف: “لدينا خارطة طريق منتج رائعة في المستقبل”.

وأوضح بيتشاي إن البحث والأجهزة يجتمعان عندما تفكر جوجل في خدمة مستخدميها بالمعلومات التي يبحثون عنها في مكان وجودهم، وقال: “بالنسبة إلينا، من المهم بشكل شامل أن نلبى احتياجات المستخدمين من المعلومات، من خلالها تعمل أيضًا فرصة تحقيق الدخل أيضًا”.

وأشار بيتشاي إلى أنه “كدليل على العصر، ارتفعت المشاهدات لمقاطع فيديو التأمل الإرشادي بنسبة 40 في المئة، بينما تمت مشاهدة البرامج التعليمية لأقنعة الوجه DIY أكثر من مليار مرة، وقال إن الاشتراكات مستمرة في النمو، مع أكثر من ثلاثين مليون مشترك في الموسيقى والخدمات المتميزة ونحو خمسة ملايين في نسخة تجريبية مجانية.

على الرغم من تحقيق عائدات أفضل من العام الماضي، يبدو أن نمو ألفابيت قد تباطأ، إذ بلغت الزيادة في الإيرادات خلال هذا الربع من العام 14 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 20 بالمئة، ومع ذلك بشكل عام تحقق الشركة أرباحًا أكثر مما حققته في عام 2019 حتى الآن، وذلك على الرغم من الوباء.