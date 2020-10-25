شركات وهمية من إيران وكوريا الشمالية للتهرب من العقوبات الدولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة الخزانة الأميركية «إن منظمة عالمية لمراقبة الأموال القذرة وافقت ، على تعديل معاييرها لتعزيز مراقبة التمويل الذي يهدف إلى التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن «إقرار منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف» للمعايير الجديدة في اجتماعها الأسبوع الماضي سيعزز التصدي العالمي للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة».

وقالت «إن كوريا الشمالية وإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها في عديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للتهرب من عقوبات أمريكا والأمم المتحدة ونقل الأموال لتعزيز أغراضها الخطرة».

وبدأت واشنطن في الضغط من أجل إجراء هذه التغييرات عندما ترأست المنظمة في 2018-2019، وترأس ألمانيا حاليا المنظمة التي تأسست في عام 1989 وتضم 37 دولة عضوا ومنظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في بيان صحافي «إن تعاون «فاتف» مهم للتصدي للنشاط المالي العالمي غير المشروع، بما في ذلك التحايل المرتبط بكوفيد – 19 ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة والأولويات الأخرى، مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».

من جهة أخرى، أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأول قناة ثنائية مخصصة للحوار بشأن قضايا الصين، إذ بدأ مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وجوسيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الحوار خلال اتصال هاتفي أعلن عنه في بيان مشترك.

وسيتم إجراء «الحوار الثنائي» من خلال خدمة العمل الخارجي الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيان «إن بوريل الممثل الأعلى نائب الرئيس وبومبيو وزير الخارجية الأمريكي رحبا ببدء الحوار كمنتدى مخصص للخبراء الأوروبيين والأمريكيين لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالصين».