مونيكا بيلوتشي تفتتح مهرجان الجونة السينمائي الليلة

الصباح الجديد – وكالات:

وقع الاختيار على فيلم The Man Who Sold His Skin أو (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية والذي تشارك فيه الفنانة مونيكا بيلوتشي ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم تأليف وإخراج كوثر بن هنية، ومن بطولة يحيى مهايني وديا ليان، ويمثل المشاركة الأولى للنجمة العالمية مونيكا بيللوتشي في السينما العربية، كما يُشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بعد عرضه لأوّل مَرّة في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020.

وصرح انتشال التميمي مدير المهرجان: “عَرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي المرموق، يُمثل نجاحاً للفيلم ومهرجان الجونة السينمائي على حد سواء، ويعزز فخرنا بتمكين صناع الأفلام العرب ودعمهم، حيث تُعَدّ تلك المشاركة بمنزلة شهادة أصيلة للتأثير الكبير للمهرجان، والدور المهم الذي تلعبه مَنَصّة الجونة في خدمة صناعة السينما العربية، وأهنئ كوثر على إنجازها السينمائي البديـع.

فيلم “الرجل الذي باع ظهره” يتحدث عن حرية الفرد الشخصية في ظل نظام غير عادل، وتدور حكايته بشأن رجل يدعى سام علي، المهاجر السوري الذي ترك بلده هرباً من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش حب حياته، ولتحقيق ذلك الحلم يَتَقبّل فكرة أن يرسم له واحد من أشهر الفنانين المعاصرين وشماً على ظهره فيتحول جسده إلى تحفة فنية، ثم يدرك سام أن قراره ربما يعني تكبيل حريته مُجدداً.