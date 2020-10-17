أحدث كاميرات Canon لهواة التصوير الاحترافي

الصباح الجديد – وكالات:

دعمت شركة Canon عائلة EOS الشهيرة بكاميرا جديدة خصصتها لعشاق التصوير الاحترافي.

وتتميز كاميرا EOS M50 Mark II الجديدة من Canon بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك، مجهز بأزرار يمكن من خلالها التحكم بالعديد من المزايا مثل ضبط نوعية الصور والخلفيات والتحكم بمعدل الإضاءة.

كما جهزت هذه الكاميرا بشاشة رقمية بمقاس ثلاث بوصات يمكن من خلالها التحكم بميزات بدء وإيقاف التصوير عند توثيق مقاطع الفيديو، وضبط التحكم البؤري وعمق الصورة.

كما زودت EOS M50 Mark II على معالج DIGIC 8 ومستشعر بصري من APS-C CMOS بدقة 24 ميغابيكسل، وميزة APS-C CMOS التي تساعد على تتبع حركة العين في أثناء توثيق الفيديوهات، إضافة إلى ميزة التركيز الإلكتروني على الأجسام في أثناء التصوير، وميزة الضبط التلقائي للصور.

وزودتها Canon بتقنيات تسمح لها بالاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية لتوثيق الفيديوهات وبثها بشكل مباشر عبر “يوتيوب”، إضافة إلى خدمات EOS Webcam Utility وميزات تسمح لها بتوثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.