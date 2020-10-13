درجال يؤكد أن صيانة الملاعب لن تعوق مباريات دوري الكرة

بنيان: لن نؤجل الممتاز لأي سبب

بغداد ـ الصباح الجديد:

طمأن وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، اليوم الأحد، الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، بأن الملاعب لن تعوق الموعد المحدد لبداية المسابقة.

وقال درجال إن الوزارة استنفرت جهودها، من أجل تذليل جميع المعوقات، وتسهيل مهمة الأندية التي اختارت ملاعب الوزارة أرضا لها، ضمن منافسات الموسم الجديد.وتابع: «عملية رش البذور في بعض الملاعب، لا يمكن تأجيلها لأنها موسمية، وفي موعد محدد مع نهاية الشهر الجاري».واستدرك: «لكن هذا لا يعني أن المباريات ستتعطل، بل على العكس هناك ملاعب بديلة ستقام عليها المباريات، لحين الانتهاء من رش البذور، وهذه العملية تستغرق شهرا واحدا على أقصى تقدير».

وعن ملعب الشهداء، قال إن الوزارة تسعى بكل طاقتها لافتتاحه مع انطلاقة الموسم، ليستضيف مباراة القمة بين الزوراء والشرطة، وهناك اتفاق مع الشركة المنفذة لإنهاء مصاعد مقصورة رجال الأعمال وكبار الشخصيات.وكانت بعض الشائعات قد تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، حول عدم جاهزية الملاعب لانطلاقة الدوري الممتاز.

من جانبه، شدد رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان على أن موعد انطلاق الدوري قائم بذات الموعد، ولا توجد نية لتأجيله لأي سبب كان.وقال بنيان «هناك التزام من الهيئة التطبيعية ولجنة المسابقات بموعد انطلاق الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وجميع الشائعات حول إمكانية تأجيله غير صحيحة».وأضاف: «التطبيعية ماضية في تطبيق منهاج الدوري دون إرباك واضطراب، حتى لو ستقام المباريات من دون جماهير مثلما يحدث في بلدان العالم».

وأكمل: «استقرار مسابقة الدوري على رأس أولوياتنا ولا يمكن أن نكرر الأخطاء السابقة في اضطراب المواعيد وجر المسابقة للمجهول.. سنلتزم بالمواعيد لنضمن دوريًا محترمًا».

أبدى عباس عطية، مدرب الكهرباء، استياءه من قِصر مدة الإعداد التي حددتها الهيئة التطبيعية، قبل انطلاق منافسات الدوري .. وقال عطية،: «المدة ضيقة ولا تتناسب مع حجم التوقف الطويل، جراء المظاهرات وجائحة كورونا».وأضاف: «ستعاني الأندية كثيرا في الجولات الأولى، لاسيما أن غالبية المحترفين لم يصلوا حتى الآن، مع تبقي أيام معدودة على انطلاقة الدوري».

وتابع: «الفريق وصل مدينة أربيل، وباشرنا التدريبات المكثفة بواقع وحدتين تدريبيتين يوميا، وسنبدأ المباريات الودية بلقاء نفط ميسان اليوم الأربعاء «.وأشار إلى أن أول محترفي الفريق سيصل يوم 16 من الشهر الجاري، فيما لم تتضح الرؤية بشأن الباقين».

وأتم: «أتطلع لتحقيق نتائج طيبة في الموسم المقبل، رغم الصعوبات التي تواجهنا في مرحلة الإعداد».