المجتمع ينظر الى الرياضة النسوية كضرورة قصوى

لاعبة كرة القدم النسوية سروشت عمر:
بغداد ـ سمير خليل:
برغم شحة النتائج على صعيد المشاركات الخارجية تتعدد الفرق النسوية بكرة القدم وخاصة في كرة الصالات، لذلك ولدت فرق لاعبات موهوبات على اديم ساحاتنا وقاعاتنا، تعمل جميعهن على ديمومة كرة القدم النسوية وانتشارها ، مؤخرا اختتمت في مدينة حلبجة باقليم كردستان بطوله نجم الكرة العراقية الراحل احمد راضي الكروية النسوية وتوج نادي سيروان الجديد بقيادة المدرب الدؤوب عباس فرج بلقب البطولة، سروشت عمر سعيد احدى نجمات الفريق كانت ضيفتنا في رياضة الصباح الجديد عبر هذا الحوار، تحدثت اولا عن الرياضة النسوية ومنها كرة القدم في العراق فقالت:الریاضة النسویه بشکل عام شهدت تقدما وتطورا ملحوظا في الاونة الاخیرة، ولکن لیس هناک عمل لايخلومن تقصیر وبعض الخلل، ٱملي في الڤادم آن يوجه الآهتمام الکبیر من آجل النهوض ٱکثر بحال واقع الکرة النسویة والحمدلله برأيي هناك ٱنتشار وٱقبال وٱستجابه کبیرة من قبل فتیاتنا في جمیع المحافظات للدخول في هذا المجال”.
- لماذا اخترت كرة القدم؟مالذي جذبك اليها؟هل تفضلين اللعب في الساحات المكشوفة؟هل تمارسين العاب اخرى؟
“منذ صغري وانا ٱحب الرياضه بشكل عام وخصوصا کرة القدم، الحمد لله لدي القدرة علئ لعب كرة القدم في الساحات المكشوفه بالاضافة الئ الصالات في عشق رياضي لا محدود، حاليا ومع انتشار اللعبة في المحافظات العراقية علئ حد سواء أصبح الاختلاف قليلا عن السابق واصبح المجتمع العراقي ينظر الئ الرياضة النسوية كضرورة قصوى”.
- متى بدأت ممارسة اللعبة؟في اي نادي تلعبين حاليا؟الاندية والمنتخبات التي لعبت لها؟
” بدايتي مع الكرة كانت في الازقة والحارات، بعدها ضمن فرق المدارس ، ثم استدعيت من قبل الكابتن عباس فرج مدربي الحالي للعب ضمن صفوف نادي أفروديت عام ٢٠١٦ عندما كان يدربه حينذاك، حاليا مازلت مع مدربي عباس فرج ولكن في نادي سيروان الجديد بطل الدوري النسوي الكردستاني الممتاز الموسم المنصرم، لعبت لاندية أفروديت وسيروان الجديد وفتاة اربيل وكلاعبة محترفة مع نفط ميسان في الدوري العراقي “، وتضيف ” انجازاتي (مرتان مركز اول مع أفروديت علئ مستوئ أندية السليمانية والمركز الثاني مع أفروديت في الدوري الكردستاني الممتاز عام ٢٠١٦ ، ومع نادي فتاة اربيل حصلت علئ درع الدوري النسوي الكردستاني الممتاز موسم ٢٠١٨ ، ومع نادي سيروان الجديد بطل الدوري الكردستاني الممتاز الموسم الماضي، كل تلك الانجازات مع مدربي الحالي الكابتن عباس فرج، ومع فريق نفط ميسان المركز الرابع من الدوري العراقي “.
- وماذا نحتاج ليكون لدينا دوري نسوي كروي منتظم؟
” يجب علئ الاتحادات الرياضية الاهتمام أكثر وأكثر بتنظيم دوريات وبطولات علئ مدار السنة للفتيات وبالاخص كرة القدم ، وعلئ الاندية الاهتمام أكثر بفرقها النسوية وتوفير العقود والمستلزمات الضرورية للاعبات ، والاهتمام وتسليط الضوء أكثر من قبل وسا ئٔل الاعلام علئ واقع الكرة النسوية لان وسائل الاعلام هي لسان واقع حال الفرق واللاعبات وايصال معاناتهن الئ المسوؤلين الرياضيين ، وكذلك الاهتمام بالرياضة المدرسية إكثر لضرورتها القصوئ بدعم الاندية والاكاديميات لانها باب دخول اللاعبات الئ الرياضة وكرة القدم بشكل خاص”.
- رأيك بالاحتراف ، ولو حصلت على فرصة الاحتراف اي بلد تقضلين اللعب فيه ولماذا؟
“حلم كل لاعبة العمل في مجال الاحتراف وعندما يعرض علي ذلك سوف أكون مسرورة جدا لان الاحتراف يساهم في تطويرامكانياتي وزيادة خبرتي وانخراطي أكثر بكرة القدم، حاليا لااملك عرضا للاحتراف الخارجي ولكن ان حدث ذلك سوف أفكر في الاختيار الصحيح”.
- الى اي مدى تتابعين كرة القدم العالمية والعربية ؟اي الفرق واللاعبين واللاعبات والمدربين يجذبون انتباهك؟
“انا من أشد المتابعين لكرة القدم واتابع الكثير من المباريات علئ الصعيد المحلي والعالمي سواء كانت منتخبات أو أندية، انا من مشجعي نادي ريال مدريد ويوفنتوس، ومن أشد المعحبات بالنجم الكبير كريستيانو رونالدو، وبالنسبة للمدربين فآفضل مدرب كان ولایزال یشرف علئ تدریبي وادين له بفضل تطوير امكاناتي هو الکابتن عباس فرج “.