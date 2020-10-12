التخطيط تشمل ٨ محافظات بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

اعتماد معياري نسبة الفقر وعدد السكان في كل محافظة

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم عن شمول 8 محافظات جديدة ، ضمن المرحلة الثانية لمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى محافظة السليمانية ان المحافظات الجديدة المشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، هي محافظات ذي قار وميسان والديوانية وبابل وبغداد ونينوى والأنبار، إضافة إلى السليمانية، مشيرا إلى ان آليات الشمول تعتمد معياري نسبة الفقر وعدد السكان في كل محافظة، ولذلك فان المحافظات الجنوبية تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسب الفقر خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف التي واجهتها تلك المحافظات .

وكشف الوزير عن قيامه بزيارات ميدانية إلى محافظات الجنوب والوسط ، التي سيتم شمولها بمشاريع الصندوق، خلال الايام القريبة المقبلة، للوقوف على الواقع الخدمي، وتحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها هناك، مشددا على حرص الوزارة واهتمامها بتحقيق التنمية في جميع المحافظات، وفقا للفجوات التنموية، التي حددتها الدراسات التخطيطية .

ولفت الوزير إلى ان المرحلة الاولى من عمل الصندوق شملت محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، فيما سيتم شمول المحافظات السبع المتبقية خلال المرحلة الثالثة، مضيفا ان المرحلة الاولى من المشروع شهدت تنفيذ اكثر من ٦٠ مشروعا في ٢٩ قرية ، بكلفة اجمالية بلغت ١٣ مليار دينار ، ووفرت اكثر ١٠٠٠ فرصة عمل في المحافظات الثلاث.

وأكد وزير التخطيط ان هناك تعاون عالي المستوى مع البنك الدولي، لدعم جهود الوزارة في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي التي ستسهم في مساعدة المجتمعات الفقيرة، على وفق آليات مختلفة، تعتمد على التخطيط من الأسفل إلى الأعلى، من خلال مشاركة المجتمع المحلي في اختيار نوعية المشاريع المطلوبة، والتي تكون غالبا في مجالات الصحة والتعليم والماء والمجاري والطرق.

وكان وزير التخطيط قد وصل الى محافظة السليمانية، وعقد اجتماعا موسعا مع حكومتها المحلية، حضره وزير التخطيط في اقليم كردستان، الدكتور دارا رشيد ومحافظ السليمانية ، الدكتور هافال ابو بكر، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة، بالواقع التنموي والاستثماري والخدمي في اقليم كردستان، وطبيعة التعاون المشترك، وسبل تذليل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنمية بنحو عام، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة تتولى ايجاد الحلول والمعالجات لجميع الملفات العالقة.

إلى ذلك اطلع وزير التخطيط، يرافقة وزير التخطيط في الاقليم ومحافظ السليمانية، خلال جولة ميدانية، لعدد من القرى التابعة للمحافظة، على الواقع الخدمي في تلك القرى وإمكانية شمولها بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

على صعيد متصل بحث الوزير مع رئيس الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) افاق التعاون المشترك بين الطرفين.

فقد بحث الجانبان عبر الدائرة التلفزيونية، بإجتماع مشترك، عددا من القضايا، المتعلقة، بدور الوكالة الامريكية للتنمية في دعم جهود الحكومة العراقية ووزارة التخطيط، في تطوير القطاع الخاص وعمليات اعادة إعمار المناطق المحررة ، فضلا عن تطوير برنامج ادارة مشاريع التنمية(IDMS)، الذي تتولى وزارة التخطيط ادارته.

من جانبه اكد وزير التخطيط، ان لدى الحكومة العراقية، توجهات جادة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، سيما فيما يتعلق بتأهيل وتطوير الشركات الحكومية الخاسرة، وتحويلها إلى شركات رابحة ومنتجة، من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية التأهيل والتطوير، لافتا إلى ان هذه العملية ، ستسهم في تحقيق عوائد مالية للدولة، وتوفر المزيد من فرص العمل، فضلا عن تقليل حجم الاستيراد من الخارج ودعم المنتج المحلي.

ولفت النجم إلى ان هناك خطوات اخرى اتخذتها الوزارة لتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي سيتشكل من الفعاليات الاقتصادية التي يتوافر عليها هذا القطاع، داعيا الوكالة الامريكية للتنمية إلى الإسهام في دعم هذه الإجراءات، بهدف التمكن من تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وثمن الوزير في الوقت نفسه، مستوى الدعم المتواصل الذي قدمته الوكالة في شتى المجالات خلال السنوات الخمس الماضية، وخصوصا في مجال تطوير البرامج الداعمة للاقتصاد، وإعداد وترجمة الوثائق القياسية، والاسهام في عمليات اعادة الاعمار ، مبديا رغبة الحكومة العراقية، في استمرار هذا التعاون، في شتى المجالات.

من جانبه عبّر رئيس الوكالة الامريكية للتنمية جون كاردناس ، عن تقديره لمستوى التعاون بين الجانبين، مبديا استعداد الوكالة لتقديم المزيد من الدعم لبرامج وتوجهات وزارة التخطيط في مجال النهوض بواقع التنمية في العراق.