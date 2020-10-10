رسالتا ماجستير جديدتان عن “أديب كمال الدين”

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نال الطالب عدنان لكناوي شهادة الماجستير بتقدير (امتياز) عن رسالته (الحروفية في أعمال أديب كمال الدين: المجلد الثالث من الأعمال الشعرية الكاملة نموذجا)، بإشراف الدكتورة غزلان هاشمي. تمّت المناقشة بتأريخ 30 أيلول – سبتمبر 2020 في كلية الآداب واللغات، جامعة سوق أهراس، (الجزائر).

كما نالت الطالبة انتصار فقهي شهادة الماجستير بتقدير (امتياز) عن رسالتها (استدعاء الشخصيات التراثية في شعر أديب كمال الدين). تمّ ذلك في كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة (الجزائر)، وبإشراف الدكتورة فاطمة دخية بتأريخ 20 أيلول – سبتمبر 2020 .

الجدير بالذكر أنّ الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير قد نُوقشت عن تجربة الشاعر أديب كمال الدين الصوفيّة الحروفيّة في جامعات تونس والمغرب وإيران والجزائر والعراق.